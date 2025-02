Le dichiarazioni a Sky Sport del difensore inglese, a circa 24 ore dalla gara di ritorno col Feyenoord: "Il Milan ce la farà, vogliamo scrivere la storia anche in Champions - ha spiegato -. Non ho mai pensato di andare via, qui mi sento come a casa. Mi piace il modo di difendere di Conceiçao, con Fonseca a volte è andata bene e altre no". La partita sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Vigilia di Champions in casa Milan. I rossoneri attendono la partita di ritorno dei playoff, in programma a San Siro mercoledì alle 18.45 (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW), e a introdurre la sfida è stato Fikayo Tomori, al centro di voci di mercato a gennaio e poi ridiventato un punto fermo della squadra sotto la gestione Conceiçao. Ecco le parole dell'inglese a Sky Sport:



L'attesa è quella delle serate più belle. Ibra diceva che per rimanere nella storia del Milan serve essere leggenda anche in Champions League. Hai anche tu questa sensazione?

"Sisì. Non solo io, ma tutta la squadra. Sappiamo bene la storia che il Milan ha in questa competizione. Domani abbiamo un'altra opportunità per fare bene, per vincere una partita importante. La Champions è sempre una competizione speciale e dobbiamo approcciare questa partita con la mentalità di vincere e scrivere la storia"



L'impressione è che con il modo di giocare di Conceiçao ti trovi meglio rispetto a Fonseca?

"Il mister ha la sua idea dove devo stare io e tutta la difesa, adesso siamo più aggressivi, il mister vuole che usciamo sugli attaccanti e che li forziamo all'errore. A me piace difendere così, con Fonseca ho cercato di fare quello che voleva: a volte ci sono riuscito e altre no, ma il calcio è così. Io cerco di fare sempre il meglio per me e per la squadra"



Al di là di quello che avrebbe voluto fare la società, Tomori ha detto mi trovo bene qui, nonostante la Juve e il Tottenham. Ti è passato per qualche istante di lasciare il Milan?

"Ho parlato con chi dovevo parlare, ma alla fine è io che sono in campo e che devo andare al centro sportivo ogni giorno. Qui mi sento bene, come a casa. In questi quattro anni ho vinto due trofei, potevamo vincerne di più, ma abbiamo la squadra più forte e più matura adesso. Non c'è un motivo nella mia testa per andare via, almeno fino a quando loro non mi dicono 'Fikayo devi andare' io sono contento qui"



Cosa ha portato Walker? Mentalità, forza, cultura? Come si è integrato?

"Si è integrato bene. Io vedo che tanti giocatori chiedono a lui come ha fatto al City questo o quello, perché lui ha esperienza, qualità, ha giocato partite decisive nella sua carriera. Ha portato quello che sa in questa squadra. Siamo contenti di averlo perché ha qualità ed esperienza"



Cosa ne pensi da difensore e da tifoso avere i quattro attaccanti? O bisogna essere più equilibrati?

"Nel calcio c'è sempre una cosa che pensi che vada bene e poi c'è una cosa da sistemare. Alla fine noi vogliamo vincere, a prescindere da quanti attaccanti o centrocampisti abbiamo. Ogni partita è diversa, se un giorno abbiamo quattro attaccanti e un'altra tre, noi vogliamo vincere. E per vincere dobbiamo correre e dare il massimo, non conta il sistema.



Ce la fa il Milan domani sera?

"Sì, certo. Siamo qui per fare la storia. Abbiamo perso la prima partita, ma c'è questa partita di domani davanti ai nostri tifosi. Queste sono le partite che uno vuole giocare".