A San Siro il Milan deve ribaltare la sconfitta per 1-0 dell'andata per accedere agli ottavi di Champions. Rossoneri avanti dopo appena 36 secondi, con il gol dell'ex di Gimenez, schierato come centravanti in una formazione super offensiva. Tanti indisponibili nel Feyenoord, che ha perso anche Ueda: davanti gioca il diciottenne Redmond. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD