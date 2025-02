Dove vedere Milan-Feyenoord

Oggi alle ore 18.45 il Milan affronta in casa il Feyenoord, ritorno dei playoff di Champions League, partita da seguire in diretta su in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan, commento Luca Marchegiani, a bordocampo Gianluca Di Marzio, Peppe Di Stefano e Emanuele Baiocchini. Inoltre, appuntamento con 'Champions League Show' dalle 18 e dalle 20. In studio: Federica Masolin in compagnia di Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Zvonimir Boban. Mario Giunta per le news. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol , su Sky Sport Arena, per seguire le partite in contemporanea.

I numeri di Milan e Feyenoord

Il Milan ha perso due dei tre match contro il Feyenoord in Coppa dei Campioni/Champions League, tuttavia entrambe le sconfitte sono arrivate in trasferta. L'unica gara in casa dei rossoneri ha fatto registrare una vittoria del Milan nel novembre 1969 per 1-0 (andata degli ottavi di finale). Il Feyenoord ha perso cinque delle sei trasferte contro squadre italiane in Coppa dei Campioni/Champions League, riuscendo a evitare la sconfitta solo nel febbraio 2000 contro la Lazio (vittoria per 2-1). Più nel dettaglio, l'unica di quelle sei partite ad essersi disputata nella fase a eliminazione diretta è stata una sconfitta per 0-1 contro il Milan nella stagione 1969-70. Il Milan è stato eliminato in cinque delle sei doppie sfide di Champions League dopo aver perso la partita d’andata, l'unica volta che ha superato il turno in questo modo risale alla semifinale del 2006-07 contro il Manchester United (sconfitta 2-3 all’andata, vittoria 3-0 al ritorno). Il Feyenoord potrebbe qualificarsi agli ottavi di finale in Coppa dei Campioni/Champions League per la prima volta dal 1974-75, che è stata anche l'ultima stagione in cui è riuscito a vincere entrambe le gare di un turno nella fase a eliminazione diretta in questi tornei (7-0 e 4-1 contro il Coleraine nel primo turno). Il Milan ha vinto tutte le ultime tre partite casalinghe in Champions League, l'ultima volta che ha ottenuto quattro successi interni di fila nella competizione è stata nel dicembre 2007, mentre l'ultima volta che ha vinto quattro gare casalinghe di fila nella stessa edizione della Champions League risale al 2004-05, quando arrivò poi secondo (una serie di sei). Il Feyenoord ha vinto solo tre delle ultime 17 trasferte in Champions League (3N, 11P), anche se due di questi successi sono arrivati in questa stagione (3-2 contro il Girona e 3-1 contro il Benfica). Infatti, la sua unica sconfitta fuori casa in questa stagione nel torneo è arrivata a Lille (2V, 1N, 1P).