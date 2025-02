Dopo la sconfitta per 0-1 subita una settimana fa in Olanda, ecco cosa serve ai rossoneri per qualificarsi agli ottavi di Champions League. Il match contro il Feyenoord è in programma stasera a San Siro in diretta alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Una settimana fa allo stadio de Kuip di Rotterdam, la sconfitta contro il Feyenoord con il gol segnato nei minuti iniziali dal brasiliano Paixao. Stasera a San Siro alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, il Milan nella gara di ritorno dei playoff di Champions cerca il pass per gli ottavi di finale. Ma cosa serve alla squadra di Conceiçao per passare il turno? Nelle competizioni Uefa per club non esiste più, dalla stagione 2021/2022, la regola dei gol in trasferta che valgono doppio. Il Milan ha un solo risultato a disposizione: vincere. Con sconfitta rossonera o pareggio a passare sarebbero gli olandesi. Con un gol segnato stasera, il Milan pareggerebbe quello subito una settimana fa in Olanda e andrebbe ai supplementari ed eventualmente poi ai calci di rigore. Con una vittoria con due (o più) gol di scarto nei tempi regolamentari, invece, il Milan passerebbe il turno senza bisogno di giocarsela all’extra time.