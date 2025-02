Arbitro al monitor: tifoso 'offre' soldi due volte

È successo di tutto in Benfica-Monaco, playoff di ritorno in Champions League che ha qualificato i portoghesi agli ottavi di finale. Al Da Luz è finita 3-3 dopo l'1-0 dell'andata tra gol, colpi di scena e non solo. Ne sa qualcosa l'arbitro svedese Glenn Nyberg, chiamato due volte dal Var per valutare altrettanti episodi. E proprio la sua presenza al monitor ha reso virali un paio di immagini. La prima riporta al minuto 75, quando il direttore di gara concede un rigore ai padroni di casa dopo il fallo in area subito da Aursnes. Proprio in quel momento, mentre Nyberg osservava quanto accaduto, un tifoso appostato alle spalle del monitor ha mostrato una banconota da 10 euro all'arbitro 'confidando' in una decisione favorevole. 'Offerta' ovviamente non presa in considerazione da Nyberg, ma il contatto c'è ed è rigore per il Benfica: Pavlidis segna il 2-2.