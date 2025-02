"Non credo che Vlahovic rinnoverà il contratto, e per questo la Juventus sarà costretta a cederlo alla prima offerta interessante pur di non perderlo a parametro zero. In questa stagione ha alternato buone prestazioni ad altre meno brillanti, ma dal punto di vista dell’impegno nulla da dire: dà sempre il massimo e onora la maglia. È un giocatore intelligente e sa che, in questo momento, non si può rinunciare a chi segna con continuità. Inoltre, Kolo Muani è solo in prestito, mentre lui è di proprietà del club. Per quanto riguarda il contratto, il suo ingaggio è molto elevato e, al momento, non giustifica pienamente quanto percepito. Questo aspetto potrebbe anche avere un peso all’interno dello spogliatoio".