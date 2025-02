Manchester City, Guardiola: "Fine ciclo? Forse un po' sì"

Il Real Madrid elimina il Manchester City dalla Champions League. Una disfatta commentata così da Pep Guardiola: " Oggi ha vinto la squadra migliore , non abbiamo il ritmo che ha il Real in questo momento. Quando si arriva 22° nel torneo è perché non siamo stati bravi. È il nostro anno peggiore".

"Non tutto dura per sempre"

Poi il bilancio tra presente e futuro. "Se mi sono sentito impotente? No, questo no. Negli anni scorsi siamo stati una grande squadra, in questa stagione per molti motivi non lo siamo. Abbiamo ottenuto qualcosa di unico nel nostro Paese, ora dobbiamo concentrarci sulla qualificazione tra le prime quattro o cinque squadre del campionato". "È la fine di un ciclo? Forse sì. Le cose non sono eterne, ci sono giocatori che hanno un'età, non tutto dura per sempre. Se ho la forza di continuare? Sì, sì, voglio continuare".