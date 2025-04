Dove vedere Borussia Dortmund-Barcellona

Ritorno dei quarti di finale di Champions League: oggi alle 21 il Borussia Dortmund ospita il Barcellona, partita da seguire in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Dalle 19.30 spazio all’approfondimento pre e post partita con Champions League Show

Oggi alle ore 21 il Borussia Dortmund affronta il Barcellona nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, partita da seguire in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca di Riccardo Gentile al commento Aldo Serena; a bordocampo Nicolò Omini. Alle 21 spazio anche a Diretta Gol per seguire le partite in contemporanea su Sky Sport Uno . Inoltre- dalle 19.30, dalle 23 e da mezzanotte- appuntamento con 'Champions League Show' . In studio: Federica Masolin in compagnia di Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban. Mario Giunta per le news.

I numeri di Borussia Dortmund e Barcellona

Il Borussia Dortmund non ha mai vinto contro il Barcellona in competizioni europee (in 6 partite: 2 pareggi e 4 sconfitte). Se non dovesse vincere questa gara, sarebbe la sua striscia senza vittorie più lunga contro una squadra in Europa, al pari della serie di sette match contro i Rangers tra il 1966 e il 1999. Il Barcellona ha vinto tutte e tre le partite contro squadre tedesche in questa edizione della Champions League: contro il Bayern Monaco (4-1) e il Borussia Dortmund due volte (3-2 e 4-0). Prima di questa stagione, i blaugrana avevano perso cinque gare consecutive contro formazioni tedesche nella competizione, con un punteggio complessivo di 2-19. Il Borussia Dortmund non ha vinto alcuna delle tre partite casalinghe contro il Barcellona in competizioni europee (2N, 1P), inclusa una sconfitta in questa edizione di Champions League (2-3 a dicembre). Il Barcellona potrebbe diventare la prima squadra a vincere in trasferta contro il Dortmund più di una volta nella stessa stagione europea. La sconfitta del Borussia Dortmund nella gara d'andata è stata la 160^ volta che una squadra ha perso con almeno 4 gol di scarto nell'andata di una fase a eliminazione diretta di Coppa dei Campioni/Champions League. Delle precedenti 159, solo una squadra è riuscita poi a superare il turno: Barcellona contro Psg negli ottavi di finale nel 2016-17 (sconfitta 0-4 all'andata, vittoria 6-1 al ritorno).

Il Barcellona inizierà questo match con un vantaggio di quattro gol, grazie al 4-0 dell'andata contro il Borussia Dortmund; l'ultima volta che ha registrato un margine complessivo più ampio in una doppia sfida nella fase a eliminazione diretta di Champions League risale al 2011-12, sempre contro una squadra tedesca (10-2 contro il Bayer Leverkusen negli ottavi di finale – 3-1 in trasferta, 7-1 in casa). Tra le squadre che hanno disputato almeno 10 partite in una singola edizione di Coppa dei Campioni/Champions League, la media gol a partita del Barcellona nel 2024-25 è la secondo più alta in una singola edizione (3,3), dietro solo al Bayern Monaco nel 2019-20 (3.9), guidato dall'attuale allenatore del Barcellona Hansi Flick in otto delle 11 partite di quella stagione.