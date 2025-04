Due filosofie opposte, due scuole diverse: quella tra le due squadre è sempre stata una partita diversa. Una irriducibile dialettica che ha portato a sfide epiche, impossibili da dimenticare. Come quella, ma non solo, del 2010 che vide l'Inter di Mourinho trionfare contro il Barcellona del suo ex giocatore (ebbene sì) Guardiola. Di questo e delle altre storie, racconta Alessandro Biolchi su Sky Sport Insider