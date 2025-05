Nel giorno del 20esimo compleanno del primo gol di Messi col Barcellona quello con Yamal è un confronto che non si dovrebbe fare, ma che tutti in queste ore stiamo facendo. Colpa, si fa per dire, delle prestazioni da fuoriclasse che il 17enne del Barcellona sta continuando a sfoggiare, collezionando numeri che paragonati al Messi della stessa età fanno impallidire l'argentino. Ma, come detto, è un confronto che non si dovrebbe fare e che solo il tempo potrà certificare