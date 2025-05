A poche ore dal fischio d'inizio della finale di Champions League il nostro inviato a Monaco ci racconta la storia dell'Inter Club del capoluogo della Baviera, attraverso le parole di uno dei tre componenti del direttivo. La storia di un'infinita passione, di serate passate tra amici per sentirsi meno lontani dall'Italia e di tanti eventi speciali, come quello che hanno organizzato per la finale che si giocherà in quella che è diventata la loro nuova città