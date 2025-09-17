Come (ri)nasce un gol 'alla Del Piero'
Alessandro Del Piero ha vissuto negli studi di Sky Sport l'emozionante debutto della Juventus in Champions League, contro un avversario storico e molto significativo per la carriera della leggenda bianconera. Abbiamo raccolto il suo pensiero, a margine di una serata magica, anche per quello che è accaduto - di nuovo, e di nuovo contro il Dortmund - quando si è rivisto in campo un gol alla Del Piero. Trent'anni dopo.
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider