O almeno è quello che abbiamo capito vedendo Ajax-Inter, nella quale per la prima volta i due attaccanti sono stati schierati insieme da Chivu, complice anche l'infortunio a una spalla di Lautaro Martinez. Oltre al ritorno alla vittoria, l'allenatore nerazzurro si porta a casa anche la consapevolezza di aver trovato una coppia alternativa alla Thu-La