Il calendario e gli orari di Champions League

Champions League, il calendario e gli orari della quinta giornata

guida tv

Martedì 25 e mercoledì 26 novembre la quinta giornata della 'League Phase' su Sky e in streaming su NOW. 17 partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

LE COPPE EUROPEE RESTANO SU SKY FINO AL 2031

Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Martedì 25 e mercoledì 26 novembre, la quinta giornata della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport con 17 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Martedì, alle 21.00, appuntamento con Bodoe Glimt-Juventus, su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, e Napoli-Qarabag, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K. Mercoledì, sempre alle 21.00, toccherà all’Atalanta in casa dell’Eintracht Francoforte, su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Alla stessa ora anche Atletico Madrid-Inter: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

 

Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con la conduzione di Mario Giunta per lo studio delle 18 e gli appuntamenti serali del mercoledì, e il ritorno di Federica Masolin per i pre e postpartita serali del martedì. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: domani Fabio Capello, Zvonimir Boban, Alessandro Del Piero, Faouzi Ghoulam e Mario Giunta; mercoledì ancora Capello con Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Goran Pandev. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.

Champions League, la programmazione della 5^ giornata di ‘League Phase’ su Sky e NOW

Martedì 25 novembre

  • alle 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
  • alle 18.45: AJAX-BENFICA su Sky Sport Max, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zanon, Diretta Gol Alessandro Sugoni
  • alle 18.45: GALATASARAY- UNION SAINT-GILLOISE su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Christian Giordano, Diretta Gol Andrea Voria
  • alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
  • alle 21.00: BODOE GLIMT-JUVENTUS su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Stefano Borghi, commento Giancarlo Marocchi, inviato Giovanni Guardalà, Diretta Gol Federico Zancan
  • alle 21.00: NAPOLI-QARABAG su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, inviati Gianluca Di Marzio, Massimo Ugolini e Francesco Modugno, Diretta Gol Riccardo Gentile
  • alle 21.00: CHELSEA-BARCELLONA su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Antonio Nucera, inviato Gianluigi Bagnulo, Diretta Gol Daniele Barone
  • alle 21.00: MANCHESTER CITY-BAYER LEVERKUSEN su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Paolo Ciarravano
  • alle 21.00: OLYMPIQUE MARSIGLIA-NEWCASTLE su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Botti, Diretta Gol Filippo Benincampi
  • alle 21.00: BORUSSIA DORTMUND-VILLARREAL su Sky Sport 257 e in streaming su NOW. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Luca Mastrorilli
  • alle 21.00: SLAVIA PRAGA-ATHLETIC BILBAO su Sky Sport 258 e in streaming su NOW. Telecronaca Elia Faggion, Diretta Gol Paolo Redi

Gi studi del martedì

  • Dalle 18.00: Champions League Show con Mario Giunta e Paolo Condò
  • Dalle 20.00, dalle 23.00 e da mezzanotte: After Party Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Zvonimir Boban, Alessandro Del Piero, Faouzi Ghoulam e Mario Giunta
  • all’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta

Mercoledì 26 novembre

  • alle 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
  • alle 18.45: COPENAGHEN-KAIRAT ALMATY su Sky Sport Max, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Christian Giordano
  • alle 18.45: PAFOS-MONACO su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Fabrizio Redaelli, Diretta Gol Giovanni Poggi
  • alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
  • alle 21.00: EINTRACHT FRANCOFORTE-ATALANTA su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Riccardo Montolivo, inviati Massimiliano Nebuloni e Niccolò Omini, Diretta Gol Dario Massara
  • alle 21.00: ARSENAL-BAYERN MONACO su Sky Sport Max, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella, commento Lorenzo Minotti, inviato Gianluigi Bagnulo, Diretta Gol Federico Zancan
  • alle 21.00: PSG-TOTTENHAM su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Filippo Benincampi
  • alle 21.00: LIVERPOOL-PSV EINDHOVEN su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Paolo Ciarravano, Diretta Gol Luca Mastrorilli
  • alle 21.00: OLYMPIACOS-REAL MADRID su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zanon, Diretta Gol Daniele Barone
  • alle 21.00: SPORTING LISBONA-CLUB BRUGGE su Sky Sport 257 e in streaming su NOW. Telecronaca Alessandro Sugoni, Diretta Gol Nicolò Ramella

Gli studi del mercoledì

  • dalle 18.00: Champions League Show con Mario Giunta e Alessandro Costacurta
  • dalle 20.00, dalle 23.00 e da mezzanotte: After Party Champions League Show con Mario Giunta, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Goran Pandev
  • all’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta

