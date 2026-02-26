Sorteggi Champions League, accoppiamenti ottavi di finale: dove vederli in tv e streamingGUIDA TV
Il sorteggio degli ottavi di Champions League si svolgerà domani, venerdì 27 febbraio, a Nyon. Sarà possibile seguire l'evento dalle 12 in diretta tv su Sky Sport 24 e in streaming su skysport.it e NOW per conoscere in tempo reale l'avversaria dell'Atalanta, unica italiana rimasta nella competizione, e gli altri accoppiamenti con le migliori squadre d'Europa. In studio Mario Giunta, Paolo Condò, Federico Zancan mentre a Nyon l'inviato Francesco Cosatti per tutte le interviste
Venerdì 27 febbraio alle 12 nella 'Casa del Calcio Europeo' di Nyon si terrà il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. L'Atalanta, unica italiana rimasta nella competizione dopo le eliminazioni di Inter e Juventus ai playoff, attende di conoscere l'avversaria: una tra Bayern Monaco e Arsenal. Oltre agli accoppiamenti degli ottavi, si scopriranno anche i possibili quarti e semifinali.
Come seguire il sorteggio in diretta su Sky Sport
Il sorteggio degli ottavi di Champions League si svolgerà venerdì 27 febbraio a Nyon: sarà possibile seguirlo dalle 12 in diretta tv su Sky Sport 24, in streaming su skysport.it e NOW per conoscere in tempo reale il nome dell'avversaria dell'Atalanta. In studio insieme a Mario Giunta ci saranno Paolo Condò e Federico Zancan per tutti i commenti sugli accoppiamenti, oltre alle interviste dalla Svizzera con il nostro inviato Francesco Cosatti.