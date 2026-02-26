Il sorteggio degli ottavi di Champions League si svolgerà domani, venerdì 27 febbraio, a Nyon. Sarà possibile seguire l'evento dalle 12 in diretta tv su Sky Sport 24 e in streaming su skysport.it e NOW per conoscere in tempo reale l'avversaria dell'Atalanta, unica italiana rimasta nella competizione, e gli altri accoppiamenti con le migliori squadre d'Europa. In studio Mario Giunta, Paolo Condò, Federico Zancan mentre a Nyon l'inviato Francesco Cosatti per tutte le interviste

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO DEGLI OTTAVI