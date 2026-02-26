L'amministratore delegato bianconero ha parlato a proposito del match contro il Galatasaray: "L'espulsione di Kelly è stata una decisione frustrante - ha detto -, mi chiedo come sia possibile mandarci un arbitro con solo 10 partite in carriera di Champions. C'è il segnale che la squadra è viva, dobbiamo tenere Spalletti: abbiamo bisogno di continuità. Elkann ha detto che non venderà mai, è molto impegnato col club"

“Non mi sono ancora ripreso dalla partita e penso che mi ci vorranno anni per farlo”. L'amministratore delegato della Juventus, Damien Comolli, non si nasconde e - dal palco del Financial Times Business of Football Summit - torna parlare del ritorno dei playoff dove si è materializzata l'uscita dalla Champions. “Cercherò di non farmi sospendere anche dall’Uefa, visto che sono già squalificato dalla federazione italiana dopo quanto successo con l’Inter, ma la decisione dell’arbitro sull’espulsione di Kelly è stata assolutamente frustrante - ha spiegato -. Aveva arbitrato solo 10 partite di Champions nella sua carriera, mi chiedo come sia stato possibile mandarlo a dirigere una partita con così tanto in gioco. E dopo un rosso incredibile siamo fuori dalla Champions. Voglio ringraziare i nostri tifosi che, come i giocatori, sono stati fantastici. È la prima volta che mi trovo in uno stadio che applaude la sua squadra quando prende gol. La serata è stata quello che ci piace del calcio: emozione, frustrazione, ma anche il segnale che la squadra è viva e vuole continuare a combattere. È quello che ci manderà avanti per il resto della stagione".