Il 27 febbraio 1996 il mondo conosce per la prima volta i Pokémon. In Giappone vengono rilasciate le versioni embrionali di Pokémon Rosso e Pokémon Verde, i primi giochi per Game Boy di un mondo virtuale che, 30 anni dopo, coinvolge ancora milioni di appassionati in tantissimi Paesi. In occasione del Pokémon Day, celebrato oggi a livello mondiale, c'è stato anche il sorteggio degli ottavi di Champions: tra gli accoppiamenti la storica prima volta tra Bayern Monaco e Atalanta. Per lanciare il guanto di sfida ai nerazzurri, sui canali social del club bavarese è apparsa una clip ambientata proprio nell'universo Pokémon. Kompany si imbatte in Palladino e i due si affrontano. Chi esce dalle loro poké-ball? Rispettivamente Kane e Scamacca. Per scoprire come andrà a finire, bisogna aspettare le due gare in programma martedì 10 e mercoledì 18 marzo.