Divertente e originale iniziativa del Bayern Monaco nel giorno del Pokémon Day, celebrato a 30 anni dall'uscita in Giappone dei giochi per Game Boy Pokémon Rosso e Pokémon Verde. Dopo che il sorteggio degli ottavi di Champions ha messo i tedeschi contro l'Atalanta, sui canali social del club è apparsa una clip in cui Kompany e Palladino si affrontano come se fossero due allenatori nel mondo Pokémon. Chi scelgono per duellare? I due centravanti

