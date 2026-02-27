Offerte Sky
Atalanta-Bayern Monaco, i tedeschi lanciano la sfida nel mondo Pokemon

Champions League

Divertente e originale iniziativa del Bayern Monaco nel giorno del Pokémon Day, celebrato a 30 anni dall'uscita in Giappone dei giochi per Game Boy Pokémon Rosso e Pokémon Verde. Dopo che il sorteggio degli ottavi di Champions ha messo i tedeschi contro l'Atalanta, sui canali social del club è apparsa una clip in cui Kompany e Palladino si affrontano come se fossero due allenatori nel mondo Pokémon. Chi scelgono per duellare? I due centravanti

IL TABELLONE DELLA CHAMPIONS

Il 27 febbraio 1996 il mondo conosce per la prima volta i Pokémon. In Giappone vengono rilasciate le versioni embrionali di Pokémon Rosso e Pokémon Verde, i primi giochi per Game Boy di un mondo virtuale che, 30 anni dopo, coinvolge ancora milioni di appassionati in tantissimi Paesi. In occasione del Pokémon Day, celebrato oggi a livello mondiale, c'è stato anche il sorteggio degli ottavi di Champions: tra gli accoppiamenti la storica prima volta tra Bayern Monaco e Atalanta. Per lanciare il guanto di sfida ai nerazzurri, sui canali social del club bavarese è apparsa una clip ambientata proprio nell'universo Pokémon. Kompany si imbatte in Palladino e i due si affrontano. Chi esce dalle loro poké-ball? Rispettivamente Kane e Scamacca. Per scoprire come andrà a finire, bisogna aspettare le due gare in programma martedì 10 e mercoledì 18 marzo.

