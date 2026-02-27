Alle 12 a Nyon ci sarà il sorteggio degli ottavi di Champions League. Sarà possibile seguire l'evento dalle 12 in diretta tv su Sky Sport 24 e in streaming su skysport.it e NOW per conoscere in tempo reale l'avversaria dell'Atalanta, unica italiana rimasta nella competizione

IL VALORE DELLE SQUADRE AGLI OTTAVI