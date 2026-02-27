Offerte Sky
Sorteggi Champions League, l'avversaria dell'Atalanta agli ottavi in diretta

live Champions League

Alle 12 a Nyon ci sarà il sorteggio degli ottavi di Champions League. Sarà possibile seguire l'evento dalle 12 in diretta tv su Sky Sport 24 e in streaming su skysport.it e NOW per conoscere in tempo reale l'avversaria dell'Atalanta, unica italiana rimasta nella competizione

IL VALORE DELLE SQUADRE AGLI OTTAVI

LIVE

Come seguire il sorteggio

Sarà possibile seguirlo dalle 12 in diretta tv su Sky Sport 24, in streaming su skysport.it e NOW, oltre alla pagina YouTube di Sky Sport per conoscere in tempo reale il nome dell'avversaria dell'Atalanta

Ottavi ma non solo

Oltre agli accoppiamenti degli ottavi, si scopriranno anche i possibili quarti e semifinali

Occhi puntati sull'Atalanta

L'Atalanta, unica italiana rimasta nella competizione dopo le eliminazioni di Inter e Juventus ai playoff, attende di conoscere l'avversaria: una tra Bayern Monaco e Arsenal

Benvenuti nel liveblog in cui seguiremo il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League in diretta. Appuntamento alle 12 nella 'Casa del Calcio Europeo' di Nyon

