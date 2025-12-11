Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'analisi

Il lato oscuro del Bernabeu

Filippo Benincampi

©Getty

Lo stadio più iconico di sempre, rappresentazione architettonica di egemonia e grandezza, non accetta la sconfitta. La ripudia come il peggiore dei mali. E per questo non guarda in faccia nessuno. Chi ieri era eroe, domani potrebbe essere trattato come il peggiore dei traditori. Al Bernabéu, a dispetto del nome, non esiste memoria

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ