Viaggio alle origini di Rasmus Hojlund

Tra qualche ora il centravanti danese sarà protagonista col Napoli nello stadio del Copenaghen, la squadra che non credette il lui cedendolo per pochi milioni di euro quando aveva 19 anni. Per capire però se il piccolo Rasmus avesse già quel talento che oggi conosciamo siamo andata a intervistare il direttore dell'Academy della prima squadra di Hojluns, l'Hui, che ci ha rivelato anche un aneddoto molto interessante sul padre e sui suoi due fratelli, anche loro calciatori professionisti
