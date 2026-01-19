Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il reportage

Viaggio alle origini di Rasmus Hojlund

Gianluigi Bagnulo

Tra qualche ora il centravanti danese sarà protagonista col Napoli nello stadio del Copenaghen, la squadra che non credette il lui cedendolo per pochi milioni di euro quando aveva 19 anni. Per capire però se il piccolo Rasmus avesse già quel talento che oggi conosciamo siamo andata a intervistare il direttore dell'Academy della prima squadra di Hojluns, l'Hui, che ci ha rivelato anche un aneddoto molto interessante sul padre e sui suoi due fratelli, anche loro calciatori professionisti

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ