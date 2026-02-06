Atalanta, la lista Uefa per la Champions League 2026: i giocatoriCHAMPIONS
Con il quindicesimo posto conquistato nella 'League Phase' di Champions, l'Atalanta si è riservata il playoff contro il Borussia Dortmund per accedere agli ottavi (andata in Germania martedì 17 febbraio e ritorno a Bergamo mercoledì 25). Ci sono Raspadori, il recuperato Bakker e il quarto portiere Vismara tra le novità della lista Uefa per affrontare i prossimi step in Europa
Atalanta, la lista Uefa aggiornata
PORTIERI
- 29 Marco CARNESECCHI
- 31 Francesco ROSSI
- 57 Marco SPORTIELLO
- 95 Paolo VISMARA
DIFENSORI
- 3 Odilon KOSSOUNOU
- 4 Isak HIEN
- 5 Mitchell BAKKER
- 16 Raoul BELLANOVA
- 19 Berat DJIMSITI
- 23 Sead KOLASINAC
- 42 Giorgio SCALVINI
- 47 Lorenzo BERNASCONI
- 69 Honest AHANOR
- 77 Davide ZAPPACOSTA
CENTROCAMPISTI
- 6 Yunus MUSAH
- 8 Mario PASALIC
- 10 Lazar SAMARDZIC
- 13 EDERSON
- 15 Marten DE ROON
- 59 Nicola ZALEWSKI
ATTACCANTI
- 7 Kamaldeen SULEMANA
- 9 Gianluca SCAMACCA
- 17 Charles DE KETELAERE
- 18 Giacomo RASPADORI
- 90 Nikola KRSTOVIC