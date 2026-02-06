Offerte Sky
Atalanta, la lista Uefa per la Champions League 2026: i giocatori

CHAMPIONS

Con il quindicesimo posto conquistato nella 'League Phase' di Champions, l'Atalanta si è riservata il playoff contro il Borussia Dortmund per accedere agli ottavi (andata in Germania martedì 17 febbraio e ritorno a Bergamo mercoledì 25). Ci sono Raspadori, il recuperato Bakker e il quarto portiere Vismara tra le novità della lista Uefa per affrontare i prossimi step in Europa

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Atalanta, la lista Uefa aggiornata

 

PORTIERI

  • 29 Marco CARNESECCHI
  • 31 Francesco ROSSI
  • 57 Marco SPORTIELLO
  • 95 Paolo VISMARA

 

DIFENSORI

  • 3 Odilon KOSSOUNOU
  • 4 Isak HIEN
  • 5 Mitchell BAKKER
  • 16 Raoul BELLANOVA
  • 19 Berat DJIMSITI
  • 23 Sead KOLASINAC
  • 42 Giorgio SCALVINI
  • 47 Lorenzo BERNASCONI
  • 69 Honest AHANOR
  • 77 Davide ZAPPACOSTA

 

CENTROCAMPISTI

  • 6 Yunus MUSAH
  • 8 Mario PASALIC
  • 10 Lazar SAMARDZIC
  • 13 EDERSON
  • 15 Marten DE ROON
  • 59 Nicola ZALEWSKI


ATTACCANTI

  • 7 Kamaldeen SULEMANA
  • 9 Gianluca SCAMACCA
  • 17 Charles DE KETELAERE
  • 18 Giacomo RASPADORI
  • 90 Nikola KRSTOVIC

CALCIO: SCELTI PER TE