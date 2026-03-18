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il commento

Per il Venezuela non è stata soltanto una partita di baseball

Danilo Freri
©Getty

Per il momento storico che il Venezuela sta vivendo, la finale del World Baseball Classic 2026 contro gli Stati Uniti è stata molto più di una semplice partita. Nove inning di tensione, fuoricampo decisivi e emozioni a non finire hanno trasformato Miami in Caracas, restituendo orgoglio e identità a un’intera nazione

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