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Pellegrini e Bernardeschi: i leader inattesi di un Roma-Bologna già decisivo

Maurizio Compagnoni

Maurizio Compagnoni

Due protagonisti ritrovati, due storie simili: Pellegrini e Bernardeschi si prendono Roma e Bologna nel momento più delicato. Già decisivi nella gara di andata, il loro impatto può indirizzare una sfida che pesa tantissimo sul finale di stagione delle due squadre

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