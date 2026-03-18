Il danese era e continua a essere uno dei migliori della Serie A per palloni recuperati, ma con De Rossi sta migliorando anche in fase di impostazione. I numeri raccontano un centrocampista sempre più coinvolto nel gioco e nella gestione del possesso, il passaggio necessario per compiere un definitivo salto di livello. Proprio come ha predetto il suo stesso allenatore
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