Problema muscolare al polpaccio per Manuel Neuer: il portiere e capitano del Bayern Monaco salterà l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atalanta di martedì 10 marzo ed è a forte rischio anche per il ritorno di mercoledì 18. Al suo posto in pole position il classe 2003 Urbig

Il Bayern Monaco perde un titolare per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atalanta. Nella partita di venerdì contro il Borussia Monchengladbach, il portiere e capitano Manuel Neuer ha sofferto una lesione muscolare al polpaccio sinistro. Secondo quanto riporta Florian Plettenberg di Sky Sport DE, martedì a Bergamo dovrebbe giocare Jonas Urbig, classe 2003 già titolare nell'ultima partita della League Phase contro il PSV. Per Neuer si tratta del quarto stop stagionale: era rientrato in campo il 1 marzo. Considerata anche la zona interessata dall'infortunio, il portiere è a forte rischio anche per la gara di ritorno contro i nerazzurri.