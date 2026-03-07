Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Bayern Monaco, infortunio per Neuer: salta l'andata contro l'Atalanta

Champions League
©Ansa

Problema muscolare al polpaccio per Manuel Neuer: il portiere e capitano del Bayern Monaco salterà l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atalanta di martedì 10 marzo ed è a forte rischio anche per il ritorno di mercoledì 18. Al suo posto in pole position il classe 2003 Urbig

IL BAYERN SFIDA L'ATALANTA... NEL MONDO POKEMON!

Il Bayern Monaco perde un titolare per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atalanta. Nella partita di venerdì contro il Borussia Monchengladbach, il portiere e capitano Manuel Neuer ha sofferto una lesione muscolare al polpaccio sinistro.  Secondo quanto riporta Florian Plettenberg di Sky Sport DE, martedì a Bergamo dovrebbe giocare Jonas Urbig, classe 2003 già titolare nell'ultima partita della League Phase contro il PSV. Per Neuer si tratta del quarto stop stagionale: era rientrato in campo il 1 marzo. Considerata anche la zona interessata dall'infortunio, il portiere è a forte rischio anche per la gara di ritorno contro i nerazzurri.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Champions League: Altre Notizie

Il Bayern sfida l'Atalanta... nel mondo Pokemon!

Champions League

Divertente e originale iniziativa del Bayern Monaco nel giorno del Pokémon Day, celebrato a 30...

Champions, negli ottavi Atalanta-Bayern Monaco

Champions League

L'Atalanta pesca il Bayern Monaco negli ottavi di Champions League. Dall'urna di Nyon...

Dove vedere i sorteggi degli ottavi di Champions

GUIDA TV

Il sorteggio degli ottavi di Champions League si svolgerà oggi a Nyon. Sarà possibile...

Festa Atalanta, Palladino "omaggia" Krstovic

Champions League

Subito dopo l'esaltante rimonta contro il Borussia Dortmund, nello spogliatoio l'allenatore dei...

Comolli: "Frustrante l'espulsione data a Kelly "

juventus

L'amministratore delegato bianconero ha parlato a proposito del match contro il Galatasaray:...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE