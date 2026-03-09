Martedì 10 e mercoledì 11 marzo l’andata degli ottavi di finale su Sky e in streaming su NOW . 7 partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Martedì 10 e mercoledì 11 marzo, l’andata degli ottavi di finale della massima competizione europea per club su Sky e in streaming su NOW, con 7 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Domani alle 18.45 apre il turno il match tra Galatasaray e Liverpool (Sky Sport Uno e Sky Sport 251), mentre alle 21.00 appuntamento con l’Atalanta di Raffaele Palladino, impegnata in un match ad alta intensità contro il Bayern Monaco di Vincent Kompany su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. A completare il martedì di Champions League anche Newcastle-Barcellona (Sky Sport 253) e Atletico Madrid-Tottenham (Sky Sport 254). Mercoledì alle 18.45 in campo l’Arsenal, che sarà ospite del Bayer Leverkusen (Sky Sport Uno e Sky Sport 251), mentre alle 21 da non perdere la sfida tra PSG e Chelsea, live su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252, e tra Bodoe Glimt e Sporting Lisbona (Sky Sport 253). Sempre mercoledì alle 21.00 in programma Real Madrid-Manchester City: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.