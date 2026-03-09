Champions League, il calendario e gli orari delle partite degli ottaviguida tv
Martedì 10 e mercoledì 11 marzo l’andata degli ottavi di finale su Sky e in streaming su NOW. 7 partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Martedì 10 e mercoledì 11 marzo, l’andata degli ottavi di finale della massima competizione europea per club su Sky e in streaming su NOW, con 7 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Domani alle 18.45 apre il turno il match tra Galatasaray e Liverpool (Sky Sport Uno e Sky Sport 251), mentre alle 21.00 appuntamento con l’Atalanta di Raffaele Palladino, impegnata in un match ad alta intensità contro il Bayern Monaco di Vincent Kompany su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. A completare il martedì di Champions League anche Newcastle-Barcellona (Sky Sport 253) e Atletico Madrid-Tottenham (Sky Sport 254). Mercoledì alle 18.45 in campo l’Arsenal, che sarà ospite del Bayer Leverkusen (Sky Sport Uno e Sky Sport 251), mentre alle 21 da non perdere la sfida tra PSG e Chelsea, live su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252, e tra Bodoe Glimt e Sporting Lisbona (Sky Sport 253). Sempre mercoledì alle 21.00 in programma Real Madrid-Manchester City: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.
Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. In studio, insieme a Paolo Condò e Fabio Capello, saranno presenti, martedì, Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio, mentre mercoledì la tavola rotonda vedrà protagonista ancora Alessandro Costacurta insieme ad Alessandro Del Piero e Zvonimir Boban. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.
Champions League, l’andata degli ottavi di finale su Sky e NOW
Martedì 10 marzo
- alle 18.45: GALATASARAY-LIVERPOOL su Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Telecronaca Nicola Roggero
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- alle 21.00: ATALANTA-BAYERN MONACO su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani, inviati Gianluca Di Marzio, Massimiliano Nebuloni e Niccolò Omini, Diretta Gol Federico Zancan
- alle 21.00: NEWCASTLE-BARCELLONA su Sky Sport 253. Telecronaca Federico Zanon, Diretta Gol Paolo Ciarravano
- alle 21.00: ATLETICO MADRID-TOTTENHAM su Sky Sport 254. Telecronaca Daniele Barone, inviato Filippo Benincampo, Diretta Gol Antonio Nucera
- dalle 18, dalle 20, dalle 23: Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Mario Giunta
- da mezzanotte: After Party con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Mario Giunta
- all’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta
Mercoledì 11 marzo
- alle 18.45: BAYER LEVERKUSEN-ARSENAL su Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Telecronaca Pietro Nicolodi
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- alle 21.00: PSG-CHELSEA su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, inviato Gianluigi Bagnulo, Diretta Gol Riccardo Gentile
- alle 21.00: BODOE GLIMT-SPORTING LISBONA su Sky Sport 253. Telecronaca Federico Botti, Diretta Gol Dario Massara
- dalle 18, dalle 20, dalle 23: Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Zvonimir Boban e Mario Giunta
- da mezzanotte: After Party con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Zvonimir Boban e Mario Giunta
- all’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta