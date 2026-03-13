Una parata per Antonin Kinsky

I 17 minuti da incubo del giovane portiere ceco del Tottenham hanno fatto il giro del mondo, ma mentre il tribunale dei social fa partire il solito violentissimo tiro di critiche e sbeffeggiamenti, un’enorme mano si allunga per andarlo a parare: è quella dei colleghi di Kinsky, gli unici a sapere cosa si prova davvero in momenti così