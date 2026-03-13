Offerte Sky
il breviario

La fine della costruzione dal basso e i dubbi di Gattuso: il Breviario Originale

Alessandro Bonan

Nel quale si discute dell'ultimo turno di Champions League, dove le squadre che hanno verticalizzato in maniera rapida e diretta hanno avuto la meglio su chi ricerca spasmodicamente la costruzione dal basso. E poi uno sguardo al futuro, con il Ct Gattuso che dovrà presto sciogliere i suoi dubbi e annunciare i convocati per i playoff mondiali

