SGA e BAM, tre lettere per due record

Sono stati accolti con reazioni molto diverse, eppure sia Gilgeous-Alexander sia Adebayo hanno fatto la storia della pallacanestro. Più che criticarli andrebbero esaltati, perché chissà per quanti anni nessuno arriverà più a ritoccare queste statistiche. Sesto appuntamento con la rubrica di Matteo Soragna per approfondire il mondo della NBA