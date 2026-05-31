"La stragrande maggioranza è uscita di casa per festeggiare e tutto è andato benissimo. Qualche individuo, e non si tratta di tifosi del PSG, ma è gente che neppure guarda le partite, è uscita per creare incidenti e disordini. Noi siamo qui per impedirglielo. Non tollereremo eccessi, esercitando la massima fermezza", ha detto Laurent Nunez. Il ministro dell'interno francese ha inoltre annunciato il bilancio dei danni: "Al momento - ha detto - contiamo 219 partecipanti ai festeggiamenti di ieri sera che sono feriti, 8 dei quali in modo grave"