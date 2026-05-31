Scontri a Parigi post vittoria del Psg in Champions: un morto e 200 feriti. Diretta
Dopo una notte di festeggiamenti per la vittoria del Psg in Champions, sfociati in violenti scontri soprattutto sugli Champs-Elysées e nei pressi del Parco dei Principi, il bilancio è di un morto e un ferito grave, secondo la procura di Parigi. Il ministro Laurent Nunez ha parlato invece di 219 feriti di cui 8 sarebbero in gravi condizioni. "La stragrande maggioranza è uscita di casa per festeggiare e tutto è andato benissimo. Ma qualche individuo ha creato incidenti e disordini" ha detto il ministro
Gli scontri con le forze dell'ordine
Tensione tra le zone della Bastiglia, dove era stato allestito un maxischermo per assistere alla partita, nell'area del Parco dei Principi e nei pressi degli Champs-Elysées. Petardi contro le forze dell'ordine che hanno cercato di sedare le agitazioni con gas lacrimogeni ed effettuando diverse cariche
Incendi e vandalismo in città
Sette agenti sono rimasti feriti mentre alcuni tifosi hanno appiccato incendi e vandalizzato negozi nella notte tra sabato e domenica a Parigi dove i festeggiamenti si sono trasformati subito in subbuglio
Il bilancio delle violenze: 780 persone fermate e 457 trattenute
Tornando agli scontri avvenuti nella notte, il ministro Nunez ha annunciato il numero delle persone fermate e trattenute, denunciando "un aumento del fuoco di lanciarazzi contro le forze dell'ordine". Sono 780 le persone fermate, di cui 457 trattenute in stato di detenzione dopo il caos creato in città
I giocatori del Psg saranno ricevuti all'Eliseo da Macron
A complimentarsi con i giocatori del Psg, campioni d'Europa per la seconda volta consecutiva, ci sarà anche Emmanuel Macron che li riceverà al Palazzo dell'Eliseo. Dopo la visita al Presidente intorno alle 18, i giocatori andranno al Parco dei Principi per festeggiare all'interno dello stadio
Attesi oltre 100.000 tifosi per la festa in città
Bagno di folla per accogliere i campioni d'Europa nella parata prevista per questo pomeriggio. Dopo il pullman scoperto e il passaggio per tutta la città, dove sono attese almeno 100.000 persone ai piedi della Torre Eiffel, la festa si sposterà all'interno del Parco dei Principi con i tifosi sugli spalti
Il ministro Nunez: "Qualcuno è uscito per creare incidenti e disordini, ma non sono tifosi del Psg"
"La stragrande maggioranza è uscita di casa per festeggiare e tutto è andato benissimo. Qualche individuo, e non si tratta di tifosi del PSG, ma è gente che neppure guarda le partite, è uscita per creare incidenti e disordini. Noi siamo qui per impedirglielo. Non tollereremo eccessi, esercitando la massima fermezza", ha detto Laurent Nunez. Il ministro dell'interno francese ha inoltre annunciato il bilancio dei danni: "Al momento - ha detto - contiamo 219 partecipanti ai festeggiamenti di ieri sera che sono feriti, 8 dei quali in modo grave"
La squadra è attesa nel primo pomeriggio: 6.000 poliziotti schierati
Parigi intanto si prepara ad accogliere i campioni d'Europa del Psg che dovrebbero arrivare in città tra le 14 e le 15 per la sfilata in pullman verso Champ de Mars dove alzeranno la coppa. Schierati a Parigi quasi 6.000 tra poliziotti e gendarmi per garantire la sicurezza. In totale, 5.780 agenti delle forze dell'ordine sono in servizio, rispetto agli 8.000 di sabato. Sono inoltre pronti ad intervenire 2.500 vigili del fuoco
Un uomo è morto schiantandosi in moto
Città blindata per i festeggiamenti, blocchi di cemento su una bretella di uscita dal Périphérique, la tangenziale di Parigi, all'altezza della Porte Maillot, non lontano dal Parco dei Principi, su cui si è schiantato un uomo in moto che è deceduto. Un'altra persona, gravemente ferita, è ricoverata in prognosi riservata
Le immagini degli scontri e il caos in città
Parigi, notte di scontri dopo la Champions
E' sfociata in violenti scontri la notte che doveva essere di festeggiamenti a Parigi dopo la vittoria della Champions League del Psg. Secondo la procura il bilancio è di un morto e un ferito grave, mentre il ministro Nunez ha annunciato 219 feriti, di cui 8 in gravi condizioni