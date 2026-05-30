Psg-Arsenal, finale di Champions League: dove vederla in tv e streamingguida tv
Oggi alle 18 si gioca la finale di Champions League tra Psg e Arsenal, live sui canali Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251) e in streaming su NOW. Ampio spazio all’approfondimento pre (dalle 16.30) e postpartita con Champions League Show. I grandi club continueranno a giocare su Sky e NOW fino al 2031: in esclusiva 184 delle 203 partite di Champions League e tutte le 342 partite di Europa e Conference League!
Dove vedere Psg-Arsenal in tv
Si torna in campo in Europa per l’atto finale della Champions League 2025/2026. Sabato 30 maggio, dalla Puskás Aréna di Budapest, in campo Psg e Arsenal per un match che promette spettacolo: calcio d’inizio, per la prima volta, alle 18 in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming solo su NOW. La telecronaca sarà di Massimo Marianella e Luca Marchegiani. A bordocampo: Gianluca Di Marzio e Giorgia Cenni.
Sky Sport 24 live dalle 13.30
Per uno degli eventi più attesi della stagione, Sky Sport mette in campo un racconto editoriale di altissimo livello, pensato per accompagnare gli appassionati in ogni istante dell’avvicinamento alla finale, fino al fischio d’inizio e oltre. Una copertura completa, con aggiornamenti costanti e uno sguardo privilegiato direttamente dal cuore dell’evento. Sky Sport 24 sarà live già dalle 13.30 per vivere ogni momento dell’attesa, con collegamenti e approfondimenti che accompagneranno il pubblico fino al grande appuntamento. Continui aggiornamenti anche sui canali digital di Sky Sport, con il sito skysport.it e i canali social di Sky Sport, che forniranno una copertura continua.
Pre partita dalle 16.30 con Champions League Show
Dalle 16.30 lo studio prepartita con Champions League Show: da Milano, Federica Masolin e i suoi ospiti, tra cui Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Paolo Condò e Zvonimir Boban. Alessandro Del Piero e Fabio Capello saranno in collegamento direttamente dallo stadio mentre gli spazi news saranno affidati a Mario Giunta.
Le Coppe europee sono su Sky fino al 2031!
I grandi club continueranno a giocare su Sky e NOW fino al 2031: in esclusiva 184 delle 203 partite di Champions League e tutte le 342 partite di Europa League e Conference League. Archiviata oggi l'edizione 2025-2026 della Champions, Sky Sport continuerà a raccontare gol e imprese delle squadre italiane e degli altri grandi club d’Europa con la qualità di sempre, un grande racconto editoriale e le migliori tecnologie.
I numeri di Psg e Arsenal
Paris Saint-Germain e Arsenal si affronteranno per l'ottava volta in tutte le competizioni, con un bilancio finora in perfetto equilibrio: due successi a testa e tre pareggi. Tuttavia, il Psg ha vinto le ultime due sfide contro i Gunners, imponendosi sia in casa che in trasferta nella semifinale di Champions 2024/25. Questo è il quarto confronto in Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal dall'inizio della scorsa stagione, dopo la vittoria casalinga dei Gunners nella fase campionato dell'ottobre 2024 e i due successi del Psg nelle semifinali della stessa stagione. Questa sarà la prima finale in assoluto in una grande competizione europea tra club francesi e inglesi. Il Psg ha superato ciascuno degli ultimi 5 doppi confronti a eliminazione diretta di Champions contro club inglesi. Dagli ottavi di finale della scorsa stagione, il Paris Saint-Germain ha disputato il 54% delle partite di Champions League contro squadre inglesi (13 su 24, inclusa la finale da disputare), compresi sei dei nove doppi confronti a eliminazione diretta: contro Liverpool, Aston Villa e Arsenal la scorsa stagione; Chelsea, Liverpool e Arsenal in questa. L'Arsenal è stato eliminato in entrambi i doppi confronti a eliminazione diretta di Champions League contro squadre francesi: contro il Monaco negli ottavi di finale 2014/15 (3-3 il punteggio complessivo, con la regola dei gol in trasferta) e contro il PSG nelle semifinali della scorsa stagione (1-3 il risultato totale). Il Psg è la prima squadra a raggiungere due finali consecutive di Champions League, dai tempi del Liverpool nel 2018 e 2019. I francesi potrebbero diventare soltanto la seconda compagine nell'era Champions League (dal 1992/93) a conquistare il trofeo per due volte di fila, dopo il Real Madrid che ci è riuscito in tre occasioni consecutive, tra il 2016 e il 2018. Dal 2020, il Paris Saint-Germain è la squadra che ha raggiunto la finale di Champions più volte rispetto a qualsiasi altra: tre, ovvero nel 2020 (0-1 contro il Bayern Monaco), 2025 (5-0 contro l'Inter) e 2026 contro l'Arsenal. Questa sarà la seconda finale per l'Arsenal in Coppa dei Campioni/Champions League, a distanza di 20 anni dalla prima disputata nel 2006 (sconfitta per 1-2 contro il Barcellona). In caso di vittoria, i Gunners diventerebbero la seconda squadra londinese a sollevare il trofeo dopo il Chelsea. L'Arsenal potrebbe diventare la 25^ squadra a vincere la Champions/Coppa dei Campioni e la terza a riuscirci per la prima volta nella sua storia nelle ultime 4 edizioni, dopo il Manchester City nel 2023 e il Psg nel 2025. Inoltre, i Gunners potrebbero diventare il settimo club inglese a sollevare il trofeo: nessun altro paese invece ne conta più di tre. I due trofei europei conquistati finora dall'Arsenal sono la Coppa delle Fiere del 1970 e la Coppa delle Coppe del 1994. Da allora, i Gunners hanno perso le ultime quattro finali disputate in una grande competizione europea: quelle in Coppa delle Coppe nel 1995 (1-2 dts contro il Real Saragozza), in Coppa UEFA nel 2000 (0-0 dts, 1-4 ai rigori contro il Galatasaray), in Champions nel 2006 (1-2 contro il Barcellona) e in Europa League nel 2019 (1-4 contro il Chelsea). L'Arsenal è la squadra che ha giocato più partite (225) nella storia della Champions League/Coppa dei Campioni senza mai vincere il trofeo.