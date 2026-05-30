I numeri di Psg e Arsenal

Paris Saint-Germain e Arsenal si affronteranno per l'ottava volta in tutte le competizioni, con un bilancio finora in perfetto equilibrio: due successi a testa e tre pareggi. Tuttavia, il Psg ha vinto le ultime due sfide contro i Gunners, imponendosi sia in casa che in trasferta nella semifinale di Champions 2024/25. Questo è il quarto confronto in Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal dall'inizio della scorsa stagione, dopo la vittoria casalinga dei Gunners nella fase campionato dell'ottobre 2024 e i due successi del Psg nelle semifinali della stessa stagione. Questa sarà la prima finale in assoluto in una grande competizione europea tra club francesi e inglesi. Il Psg ha superato ciascuno degli ultimi 5 doppi confronti a eliminazione diretta di Champions contro club inglesi. Dagli ottavi di finale della scorsa stagione, il Paris Saint-Germain ha disputato il 54% delle partite di Champions League contro squadre inglesi (13 su 24, inclusa la finale da disputare), compresi sei dei nove doppi confronti a eliminazione diretta: contro Liverpool, Aston Villa e Arsenal la scorsa stagione; Chelsea, Liverpool e Arsenal in questa. L'Arsenal è stato eliminato in entrambi i doppi confronti a eliminazione diretta di Champions League contro squadre francesi: contro il Monaco negli ottavi di finale 2014/15 (3-3 il punteggio complessivo, con la regola dei gol in trasferta) e contro il PSG nelle semifinali della scorsa stagione (1-3 il risultato totale). Il Psg è la prima squadra a raggiungere due finali consecutive di Champions League, dai tempi del Liverpool nel 2018 e 2019. I francesi potrebbero diventare soltanto la seconda compagine nell'era Champions League (dal 1992/93) a conquistare il trofeo per due volte di fila, dopo il Real Madrid che ci è riuscito in tre occasioni consecutive, tra il 2016 e il 2018. Dal 2020, il Paris Saint-Germain è la squadra che ha raggiunto la finale di Champions più volte rispetto a qualsiasi altra: tre, ovvero nel 2020 (0-1 contro il Bayern Monaco), 2025 (5-0 contro l'Inter) e 2026 contro l'Arsenal. Questa sarà la seconda finale per l'Arsenal in Coppa dei Campioni/Champions League, a distanza di 20 anni dalla prima disputata nel 2006 (sconfitta per 1-2 contro il Barcellona). In caso di vittoria, i Gunners diventerebbero la seconda squadra londinese a sollevare il trofeo dopo il Chelsea. L'Arsenal potrebbe diventare la 25^ squadra a vincere la Champions/Coppa dei Campioni e la terza a riuscirci per la prima volta nella sua storia nelle ultime 4 edizioni, dopo il Manchester City nel 2023 e il Psg nel 2025. Inoltre, i Gunners potrebbero diventare il settimo club inglese a sollevare il trofeo: nessun altro paese invece ne conta più di tre. I due trofei europei conquistati finora dall'Arsenal sono la Coppa delle Fiere del 1970 e la Coppa delle Coppe del 1994. Da allora, i Gunners hanno perso le ultime quattro finali disputate in una grande competizione europea: quelle in Coppa delle Coppe nel 1995 (1-2 dts contro il Real Saragozza), in Coppa UEFA nel 2000 (0-0 dts, 1-4 ai rigori contro il Galatasaray), in Champions nel 2006 (1-2 contro il Barcellona) e in Europa League nel 2019 (1-4 contro il Chelsea). L'Arsenal è la squadra che ha giocato più partite (225) nella storia della Champions League/Coppa dei Campioni senza mai vincere il trofeo.