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La partita più giocata della storia della Champions si giocherà anche quest'anno

Giorgia Cenni

Giorgia Cenni

Per ben due volte, e sarà come sempre uno spettacolo pazzesco, come solo le sfide tra Real Madrid e Bayern Monaco sanno regalare. Dalle clamorose rimonte del passato, ai campioni del presente e del futuro

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