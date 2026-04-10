l'analisi
Buio Liverpool: dentro la crisi della squadra di Slot
C'era una volta il Liverpool di Arne Slot. Quello sorridente e convincente, capace di vincere la Premier League al primo tentativo. Sembrava l'inizio di un nuovo ciclo. E invece in questa seconda stagione tutto sembra crollato. A cominciare dal rapporto tra l'allenatore e la squadra
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