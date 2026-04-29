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il commento

Psg-Bayern come un film: spettacolo, talento e il dibattito infinito

Stefano De Grandis

Stefano De Grandis
©Getty

In quella che con tutta probabilità è stata la partita più bella stagione emerge il solito grande dibattito: meglio il risultato o il bel gioco? Tra parigini e bavaresi abbiamo visto entrambe le cose, potendo ammirare ancora una volta le differenze nei confronti della Serie A

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