90 minuti per provare a non piangere: l'ultima notte europea a casa di Griezmann

Quella contro l'Arsenal non è stata una partita qualsiasi per Griezmann, e non solo perché era una semifinale di Champions League. Per il francese, che in estate passerà all'Orlando City, quella contro i Gunners è stata l'ultima partita giocata davanti al proprio pubblico nella competizione più importante. E per questo ha cercato di 'catturare' ogni istante. E alla fine si è portato a casa 90 minuti di emozioni, ricordi e il premio di Player of the Match