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l'intervista

Calafiori: "Ancora non ho realizzato di aver vinto la Premier, ma ora voglio la Champions"

Giorgia Cenni

Giorgia Cenni

Dopo la vittoria della Premier League (e i festeggiamenti per il compleanno) la testa va subito alla finale di Champions, passando però dal rapporto con Arteta e da un pensiero alla sua Roma. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport

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