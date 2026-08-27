A volte il destino è proprio beffardo. La prima squadra sorteggiata contro il Como nella sua storia in Champions League è il Barcellona, ex club di Cesc Fabregas. Una reazione, quella dell'allenatore spagnolo, mista tra risata ed emozione assieme a quella di tutti i giocatori (riunitisi a cena per scoprire assieme le avversarie della 'league phase'). Nel VIDEO il momento in cui il Como ha scoperto di dover affrontare il Barcellona

LE ALTRE AVVERSARIE DEL COMO - SUWARSO: "ESSERE QUI È SURREALE"