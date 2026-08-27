I ragazzi di Fabregas, all'esordio assoluto in Champions League, dovranno affrontare Barcellona e il Psg campione d'Europa in carica. Sfida dal grande fascino anche contro il Manchester United, al Sinigaglia pure le partite contro Lipsia e Aek

Sarà una prima volta indimenticabile per il Como di Cesc Fabregas, con sfide dall'atmosfera magica a suggellare l'esordio tra grandi d'Europa. Dalla prima fascia subito le sfide al Barcellona (e sarà un super ritorno per lo spagnolo al Camp Nou) e al Psg campione d'Europa in casa. Al 'Sinigaglia' arriveranno anche Manchester United, Lipsia e Aek, con trasferte da non perdere: a Siviglia contro il Betis, a Istanbul contro il Fenerbahce e a Lens.