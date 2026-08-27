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Champions League, calendario e partite Como: avversarie, date e orari

Champions League

I ragazzi di Fabregas, all'esordio assoluto in Champions League, dovranno affrontare Barcellona e il Psg campione d'Europa in carica. Sfida dal grande fascino anche contro il Manchester United, al Sinigaglia pure le partite contro Lipsia e Aek

CHAMPIONS, IL SORTEGGIO

Sarà una prima volta indimenticabile per il Como di Cesc Fabregas, con sfide dall'atmosfera magica a suggellare l'esordio tra grandi d'Europa. Dalla prima fascia subito le sfide al Barcellona (e sarà un super ritorno per lo spagnolo al Camp Nou) e al Psg campione d'Europa in casa. Al 'Sinigaglia' arriveranno anche Manchester United, Lipsia e Aek, con trasferte da non perdere: a Siviglia contro il Betis, a Istanbul contro il Fenerbahce e a Lens.

Le avversarie del Como

  • Barcellona (in trasferta)
  • Psg (in casa)
  • Betis (in trasferta)
  • Manchester United (in casa)
  • Lipsia (in casa)
  • Feyenoord (in trasferta)
  • Aek Atene (in casa)
  • Lens (in trasferta)

Le date della Champions *

  • 1^ giornata: 8/9/10 settembre
  • 2^ giornata: 13/14 ottobre
  • 3^ giornata: 20/21 ottobre
  • 4^ giornata: 3/4 novembre
  • 5^ giornata: 24/25 novembre
  • 6^ giornata: 8/9 dicembre
  • 7^ giornata: 19/20 gennaio
  • 8^ giornata: mercoledì 27 gennaio
  • Playoff: 16-17 febbraio e 23-24 marzo
  • Ottavi di finale: 9-10 e 16-17 marzo
  • Quarti di finale: 6-7 e 13-14 aprile
  • Semifinali: 27-28 aprile e 4-5 maggio
  • Finale: 5 giugno al “Metropolitano” di Madrid


* sono ancora da definire ufficialmente gli abbinamenti data-avversaria e gli orari delle gare

Il meccanismo della Champions

Il sorteggio ha determinato per ogni squadra le 8 avversarie che incontrerà (due squadre pescate da ogni fascia), giocando 4 partite in casa e 4 in trasferta. La classifica del girone unico, al termine della League Phase, determinerà chi accederà alla fase a eliminazione diretta: chi si piazza dal 1° all’8° posto avanza direttamente agli ottavi, le squadre dal 9° al 24° posto in classifica dovranno giocare i playoff, quelle dal 25° al 36° posto sono eliminate direttamente.

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