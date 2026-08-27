A margine del sorteggio della 'league phase', il Ceo della Roma John Galantic ha fatto il punto sulla squadra: "Siamo più forti dell’anno scorso, questa squadra deve stare sempre in Champions League". Poi su Gasperini e il mercato: "I vincenti sono sempre esigenti, siamo vigili a fine mercato, vedremo se ci saranno altre opportunità ma Gasperini ha anche detto di essere contento con quelli che sono arrivati". Nel VIDEO l'intervista integrale

LE AVVERSARIE DELLA ROMA IN CHAMPIONS