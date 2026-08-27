Roma, Galantic sul sorteggio Champions: "Saremo pronti, siamo più forti dell'anno scorso"Champions League
A margine del sorteggio della 'league phase', il Ceo della Roma John Galantic ha fatto il punto sulla squadra: "Siamo più forti dell’anno scorso, questa squadra deve stare sempre in Champions League". Poi su Gasperini e il mercato: "I vincenti sono sempre esigenti, siamo vigili a fine mercato, vedremo se ci saranno altre opportunità ma Gasperini ha anche detto di essere contento con quelli che sono arrivati". Nel VIDEO l'intervista integrale