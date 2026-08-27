Roma, il calendario delle partite di Champions

I giallorossi di Gasperini, al ritorno in Champions dopo 8 anni di assenza, troveranno tra gli avversari del loro percorso europeo il Real Madrid di Mourinho e il Psg di Luis Enrique, due ex. In trasferta anche Manchester United, Fenerbahce e Aek Atene: ecco tutti gli incontri in programma

Definito il percorso dei giallorossi, in Champions dopo l'ultima volta del 2018-19. Gli abbinamenti con la fascia 1 è stata all'insegna degli ex: di fronte ci sarà il Real Madrid di Mourinho (in casa) e il Psg di Luis Enrique in terra francese. Trasferte insidiose anche con il Manchester United e con il Fenerbahce, lontano dalla capitale anche il match contro l'Aek Atene. L'Olimpico sarà teatro invece, oltre che della sfida con i Blancos, delle partite contro Sporting CP, Lille e Slovan Bratislava.