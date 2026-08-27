Roma, il calendario delle partite di Champions

I giallorossi di Gasperini, al ritorno in Champions dopo 8 anni di assenza, troveranno tra gli avversari del loro percorso europeo il Real Madrid di Mourinho e il Psg di Luis Enrique, due ex. In trasferta anche Manchester United, Fenerbahce e Aek Atene: ecco tutti gli incontri in programma
Definito il percorso dei giallorossi, in Champions dopo l'ultima volta del 2018-19. Gli abbinamenti con la fascia 1 è stata all'insegna degli ex: di fronte ci sarà il Real Madrid di Mourinho (in casa) e il Psg di Luis Enrique in terra francese. Trasferte insidiose anche con il Manchester United e con il Fenerbahce, lontano dalla capitale anche il match contro l'Aek Atene. L'Olimpico sarà teatro invece, oltre che della sfida con i Blancos, delle partite contro Sporting CP, Lille e Slovan Bratislava.
Le avversarie della Roma
- Real Madrid (in casa)
- Psg (in trasferta)
- Sporting CP (in casa)
- Manchester United (in trasferta)
- Lille (in casa)
- Fenerbahce (in trasferta)
- Slovan Bratislava (in casa)
- Aek Atene (in trasferta)
Le date della Champions *
- 1^ giornata: 8/9/10 settembre
- 2^ giornata: 13/14 ottobre
- 3^ giornata: 20/21 ottobre
- 4^ giornata: 3/4 novembre
- 5^ giornata: 24/25 novembre
- 6^ giornata: 8/9 dicembre
- 7^ giornata: 19/20 gennaio
- 8^ giornata: mercoledì 27 gennaio
- Playoff: 16-17 febbraio e 23-24 marzo
- Ottavi di finale: 9-10 e 16-17 marzo
- Quarti di finale: 6-7 e 13-14 aprile
- Semifinali: 27-28 aprile e 4-5 maggio
- Finale: 5 giugno al “Metropolitano” di Madrid
* sono ancora da definire ufficialmente gli abbinamenti data-avversaria e gli orari delle gare
Il meccanismo della Champions
Il sorteggio ha determinato per ogni squadra le 8 avversarie che incontrerà (due squadre pescate da ogni fascia), giocando 4 partite in casa e 4 in trasferta. La classifica del girone unico, al termine della League Phase, determinerà chi accederà alla fase a eliminazione diretta: chi si piazza dal 1° all’8° posto avanza direttamente agli ottavi, le squadre dal 9° al 24° posto in classifica dovranno giocare i playoff, quelle dal 25° al 36° posto sono eliminate direttamente.