La Cedb, l'organo disciplinare della Uefa, ha squalificato Guendouzi per 4 gare (di cui due sospese con la condizionale) per la rissa post Lione-Fenerbahce nei preliminari di Champions. Il centrocampista salterà l'esordio dei turchi nel girone unico di giovedì 10 settembre contro la Roma. Greenwood, invece, ci sarà contro i giallorossi. Ecco il comunicato con le decisioni
Le sanzioni per il Fenerbahce:
- Ammenda di € 30.000 per l'accensione e il lancio di articoli pirotecnici.
- Ammenda di € 15.000 per intemperanze dei tifosi
- Ammenda di € 50.000 per la violazione delle norme generali e fondamentali di condotta da parte della squadra
Le sanzioni per i giocatori:
- Matteo Guendouzi: ammenda di € 50.000 e squalifica per un totale di quattro gare di competizioni Uefa per club in cui sarebbe altrimenti idoneo a partecipare per aver insultato altre persone presenti alla partita, provocato gli spettatori e violato le norme fondamentali di buona condotta. La squalifica per due di queste giornate è sospesa per un periodo di prova di un anno a decorrere dalla data della presente decisione
- Mason Greenwood: ammenda di € 30.000 e squalifica per una gara di competizioni Uefa per club in cui sarebbe altrimenti idoneo a partecipare, per aver violato le norme fondamentali di buona condotta. Tale squalifica è sospesa per un periodo di prova di un anno a decorrere dalla data della presente decisione