Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Fenerbahce-Roma: Guendouzi squalificato, Greenwood no. Le decisioni Uefa

Champions League

La Cedb, l'organo disciplinare della Uefa, ha squalificato Guendouzi per 4 gare (di cui due sospese con la condizionale) per la rissa post Lione-Fenerbahce nei preliminari di Champions. Il centrocampista salterà l'esordio dei turchi nel girone unico di giovedì 10 settembre contro la Roma. Greenwood, invece, ci sarà contro i giallorossi. Ecco il comunicato con le decisioni

COSA ERA SUCCESSO IN LIONE-FENERBAHCE

Le sanzioni per il Fenerbahce:

  • Ammenda di € 30.000 per l'accensione e il lancio di articoli pirotecnici.
  • Ammenda di € 15.000 per intemperanze dei tifosi
  • Ammenda di € 50.000 per la violazione delle norme generali e fondamentali di condotta da parte della squadra

Le sanzioni per i giocatori: 

  • Matteo Guendouzi: ammenda di € 50.000 e squalifica per un totale di quattro gare di competizioni Uefa per club in cui sarebbe altrimenti idoneo a partecipare per aver insultato altre persone presenti alla partita, provocato gli spettatori e violato le norme fondamentali di buona condotta. La squalifica per due di queste giornate è sospesa per un periodo di prova di un anno a decorrere dalla data della presente decisione
  • Mason Greenwood: ammenda di € 30.000 e squalifica per una gara di competizioni Uefa per club in cui sarebbe altrimenti idoneo a partecipare, per aver violato le norme fondamentali di buona condotta. Tale squalifica è sospesa per un periodo di prova di un anno a decorrere dalla data della presente decisione

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Champions League: Altre Notizie

Guendouzi salta Fenerbahce-Roma, Greenwood ci sarà

Champions League

La Cedb, l'organo disciplinare della Uefa, ha squalificato Guendouzi per 4 gare (di cui due...

Nuova partnership Haier-UEFA Champions League

Champions League

L’accordo quadriennale è stato annunciato a Berlino in occasione di IFA 2026, la fiera...

sponsorizzato

Liverpool, Chiesa escluso dalla lista Champions

Champions League

L'attaccante italiano non è stato inserito nella lista Champions League per la fase campionato...

Chi vince la Champions? Pronostici dei talent Sky

le coppe su sky

In occasione della presentazione delle Coppe europee su Sky Sport, la squadra dei talent ha...

Torna lo spettacolo delle Coppe su Sky!

guida tv

53 giornate di puro show, raccontate dalla grande squadra di Sky Sport e dai nostri top player al...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE