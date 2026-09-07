Champions, come andranno le italiane?

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Champions, come andranno Inter, Napoli, Roma e Como? Le aspettative sul debutto europeo

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Da martedì torna la Champions League con tre giorni di partite e spettacolo in diretta su Sky e in streaming su NOW. Nel video l’attesa a Sky Calcio Club per il debutto delle 4 italiane. Per Marocchi: "Tutte e 4 devono arrivare almeno ai playoff". Costacurta: "L’Inter è forte ma, secondo me, ce ne sono 5 o 6 più forti". Bergomi avvisa i nerazzurri: "Il Real ha i giocatori più pericolosi per come è strutturata la squadra di Chivu". Marchegiani punta su Como e Roma: "Possono essere le sorprese". 

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