Como-Lipsia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Prima, storica partita in Champions League per il Como che affronta il Lipsia al Sinigaglia. Fabregas sceglie Douvikas come riferimento pi avanzato. Alle sue spalle Diao, Nico Paz e Baturina. A centrocampo Milla. Demichelis con il tridente Nkunku, Guiu e Nusa. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
LE FORMAZIONI UFFICIALI
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Chalobah, Ramon, Valle; Milla, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
LIPSIA (4-3-3): Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; El Aynaoui, Seiwald, Maksimovic; Nkunku, Guiu, Nusa. All. Demichelis
in evidenza
Lipsia, le scelte di formazione
Demichelis con un atteggiamento molto aggressivo. Maksimovic a centrocampo e poi il tridente composto da Nusa, Guiu e Nkunku. El Aynaoui dal 1'
Como, le scelte di formazione
Fabregas scioglie il dubbio tra Douvikas e Kean, gioca il primo come riferimento più avanzato. Alle sue spalle Diao, Nico Paz e Baturina. A centrocampo Da Cunha e Luis Milla. Chalobah con Ramon al centro della difesa
Con lo stadio Giuseppe Sinigaglia tutto esaurito, il presidente del club Mirwan Suwarso e diversi dirigenti hanno rinunciato ai propri posti in occasione dello storico debutto di stasera contro il Leipzig. I posti sono stati offerti ai tifosi del Como nati nel 1950 o prima: sostenitori che hanno seguito la squadra attraverso ogni epoca e ogni categoria
Le maglie del Como per la Champions
Le formazioni ufficiali
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Chalobah, Ramon, Valle; Milla, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
LIPSIA (4-3-3): Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; El Aynaoui, Seiwald, Maksimovic; Nkunku, Guiu, Nusa. All. Demichelis
Statistiche e curiosità
Quella contro il Lipsia sarà la prima apparizione del Como in Champions League e la prima campagna europea in assoluto nella storia del club
Lipsia ko contro italiane nei due precedenti in Champions
I due precedenti incroci tra il Lipsia e le squadre italiane in Champions League si sono conclusi con altrettante sconfitte: i tedeschi hanno perso 3-2 contro la Juventus e 1-0 contro l'Inter nella fase a gironi della stagione 2024/25
Como sedicesima squadra italiana a partecipare alla Champions/Coppa dei Campioni
Il Como sarà la sedicesima squadra italiana diversa a partecipare alla Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. Il tecnico Cesc Fàbregas è uno dei soli 55 giocatori ad aver collezionato almeno 100 presenze considerando entrambe le competizioni (104: 55 con l'Arsenal, 26 con il Barcellona, 23 con il Chelsea).
Lipsia ko in sette delle otto gare nella League Phase 2024-25
Il Lipsia ha perso sette delle otto partite della fase a gironi di UEFA Champions League nella stagione 2024/25; solo il Viktoria Plzen (19) vanta inoltre attualmente una striscia aperta più lunga di incontri senza clean sheet nella competizione (18) rispetto ai tedeschi.
Basaksehir come il Como, contro il Lipsia all'esordio
L'unica altra squadra ad aver affrontato il Lipsia nella sua gara d'esordio assoluta in Champions League è stato l'Istanbul Basaksehir nell'ottobre 2020, sconfitto 2-0 dai tedeschi.
Nei match del Lipsia la media gol più alta
Tra le 51 squadre che hanno giocato 50 o più partite in UEFA Champions League dal 1992/93, il Lipsia è quella nei cui incontri si è registrata la media gol più alta, con 185 reti segnate in 54 incontri (3.4 a partita).
Lipsia ko in cinque delle ultime sei trasferte in Champions
Il Lipsia ha perso cinque delle sue ultime sei trasferte in Champions League (1 pareggio), incluse le ultime quattro consecutive, registrando la propria peggior striscia di sconfitte esterne nella competizione. L'ultima vittoria risale al novembre 2023, in casa della Stella Rossa.
Kean, solo sei partite da titolare in Champions
Moise Kean del Como ha giocato solo sei partite da titolare in UEFA Champions League, ma ha registrato cinque gol e un assist in queste gare, partecipando attivamente a una rete in cinque di esse.
Fabregas, 104 partite da giocatore in Champions League
Il tecnico del Como Cesc Fàbregas ha disputato 104 partite di UEFA Champions League tra il 2005 e il 2018 con Arsenal, Barcellona e Chelsea. È il terzo giocatore più giovane ad aver giocato da titolare una finale di Champions League, a 19 anni e 13 giorni con l'Arsenal contro il Barcellona nel 2006
Demichelis, 67 gare da giocatore in Champions League
Il tecnico del Lipsia Martín Demichelis ha collezionato 67 presenze in UEFA Champions League da giocatore con Bayern Monaco (43), Manchester City (15) e Málaga (9). L'argentino ha affrontato Cesc Fàbregas una volta nella competizione, partendo titolare con il Manchester City nella sconfitta casalinga per 2-0 contro il Barcellona nel febbraio 2014.