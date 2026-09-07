Il calendario e gli orari di Champions League

Inizia la stagione della Champions League, da martedì 8 a giovedì 10 settembre la prima giornata di "League Phase" su Sky e in streaming su NOW . Studi pre e postpartita affidati a Sky Calcio Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Inizia una nuova stagione di Champions League tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Madrid del 5 giugno 2027. Quattro italiane in campo, Inter, Napoli, Roma e Como, pronte a esordire nella "League Phase". Tra martedì 8 e giovedì 10 settembre, la prima giornata della massima competizione europea per club sarà su tre giorni, con 17 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Martedì alle 21.00 sarà l’Inter la prima italiana a scendere in campo contro il Real Madrid (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, e in streaming su NOW). Mercoledì è già tempo di big match, con Liverpool-Atletico Madrid in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e su TV8. Giovedì alle 21, sarà la volta della Roma che volerà in Turchia per affrontare il Fenerbahce (Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW), mentre alle 21.00 esordio l’assoluto del Como, che gioca la sua prima partita della storia in Champions League in casa contro il Lipsia (su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252). Mercoledì alle 21.00 debutto anche per il Napoli contro l’Arsenal: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.