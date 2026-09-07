Il calendario e gli orari di Champions League

Champions League, la 1^ giornata: le date, gli orari orari e dove vederla in tvguida tv
Inizia la stagione della Champions League, da martedì 8 a giovedì 10 settembre la prima giornata di "League Phase" su Sky e in streaming su NOW. Studi pre e postpartita affidati a Sky Calcio Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Inizia una nuova stagione di Champions League tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Madrid del 5 giugno 2027. Quattro italiane in campo, Inter, Napoli, Roma e Como, pronte a esordire nella "League Phase". Tra martedì 8 e giovedì 10 settembre, la prima giornata della massima competizione europea per club sarà su tre giorni, con 17 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Martedì alle 21.00 sarà l’Inter la prima italiana a scendere in campo contro il Real Madrid (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, e in streaming su NOW). Mercoledì è già tempo di big match, con Liverpool-Atletico Madrid in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e su TV8. Giovedì alle 21, sarà la volta della Roma che volerà in Turchia per affrontare il Fenerbahce (Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW), mentre alle 21.00 esordio l’assoluto del Como, che gioca la sua prima partita della storia in Champions League in casa contro il Lipsia (su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252). Mercoledì alle 21.00 debutto anche per il Napoli contro l’Arsenal: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.
Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show. Alle 18.00 Licia Virdis introduce gli anticipi di giornata, mentre alle 20.00 e nel postpartita Federica Masolin sarà in studio insieme a Paolo Condò, e i talent di Sky Sport: martedì Fabio Capello, Zvonimir Boban e Aldo Serena; mercoledì Alessandro Del Piero, Paolo Di Canio, Faouzi Ghoulam e Alessandro Costacurta; giovedì Fabio Capello, Alessandro Florenzi, Walter Zenga e Marco Bucciantini.
Champions League, la programmazione della prima giornata di League Phase
Martedì 8 settembre
- alle 18.45: Diretta Gol su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- alle 18.45: BRUGES-ASTON VILLA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Gaia Brunelli, Diretta Gol Riccardo Morelli
- alle 18.45: AEK ATENE-LASK su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Federico Zanon
- alle 21.00: Diretta Gol su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- alle 21.00: REAL MADRID-INTER su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, inviati Giorgia Cenni, Matteo Barzaghi e Andrea Paventi, Diretta Gol Riccardo Gentile
- alle 21.00: FC PORTO-MANCHESTER UNITED su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Stefano Borghi, inviato Filippo Benincampi Diretta Gol Paolo Ciarravano
- alle 21.00: BORUSSIA DORTMUND-VILLAREAL su Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Manuel Favia, Diretta Gol Federico Botti
- alle 21.00: LILLE-REAL BETIS su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Paolo Redi, Diretta Gol Antonio Nucera
Gli studi di Sky Sport
- dalle 18.00: Sky Calcio Show con Licia Virdis e Paolo Condò
- dalle 20.00 e dalle 2.00: Sky Calcio Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Zvomir Boban e Aldo Serena
- dalle 24.00: After Party Show con Mario Giunta, Zvomir Boban, Federico Zancan e Luca Mastrorilli
Mercoledì 9 settembre
alle 18.45: Diretta Gol su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- alle 18.45: BARCELLONA-FEYENOORD su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Antonio Nucera, Diretta Gol Alessandro Sugoni
- alle 18.45: STOCCARDA-VIKING FK su Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Giovanni Poggi, Diretta Gol Christian Giordano
- alle 21.00: Diretta Gol su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- alle 21.00: LIVERPOOL-ATLETICO MADRID su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella, commento Luca Marchegiani, inviati Gianluigi Bagnulo, Diretta Gol Paolo Ciarravano
- alle 21.00: SPORTING LISBONA-GALATASARAY su Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Elia Faggion, Diretta Gol Federico Zanon
- alle 21.00: PARIS SAINT GERMAIN-SLOVAN BRATISLAVA su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, Diretta Gol Daniele Barone
Gli studi di Sky Sport
- dalle 18.00: Sky Calcio Show con con Licia Virdis e Alessandro Costacurta
- dalle 20.00 e dalle 23.00: Sky Calcio Show con Federica Masolin, Alessandro Del Piero, Paolo Di Canio, Alessandro Costacurta, Faouzi Ghoulam e Paolo Condò
- dalle 24.00: After Party Show con Mario Giunta, Paolo Di Canio, Veronica Baldaccini, Filippo Benincampi e Nicolò Omini
Giovedì 10 settembre
- alle 18.45: Diretta Gol su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- alle 18.45: FENERBAHÇE-ROMA su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Lorenzo Minotti, inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante, Diretta Gol Federico Zancan
- alle 18.45: PSV EINDHOVEN-SHAKTAR su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Calogero Destro, Diretta Gol Manuel Favia
- alle 21.00: Diretta Gol su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- alle 21.00: COMO-LIPSIA su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Massimo Gobbi, inviati Marco Demicheli e Nicolò Omini, Diretta Gol Davide Polizzi
- alle 21.00: BAYERN-BODØ GLIMT su Sky Sport Calcio, Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Botti, Diretta Gol Dario Massara
- alle 21.00: SLAVIA PRAGA-LENS su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Fabrizio Redaelli, Diretta Gol Nicolà Ramella
- alle 21.00: MANCHESTER UNITED-SABAH MASAZIR su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Daniele Barone
Gli studi di Sky Sport
- dalle 18.00: Sky Calcio Show con Mario Giunta e Alessandro Florenzi
- dalle 20.00 e dalle 23.00: Sky Calcio Show con Federica Masolin, Fabio Capello, Alessandro Florenzi, Walter Zenga e Marco Bucciantini
- dalle 24.00: After Party Show con Mario Giunta, Fabio Caressa, Beppe Bergomi e Stefano Borghi