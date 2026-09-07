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Dimarco, le news sull'infortunio: sta bene ma salta Real Madrid-Inter

Champions League

L'infortunio di Federico Dimarco non preoccupa: l'esterno nerazzurro ha svolto parte dell'allenamento in gruppo e le sue condizioni sono buone ma non partirà per Madrid. Una decisione per farlo recuperare con calma e al meglio, visto che sarebbe stato comunque difficile vederlo in campo contro il Real dal primo minuto. Le ultime dai nostri inviati

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L'Inter, dopo la pirotecnica sfida di campionato di sabato scorso vinta contro il Napoli, si prepara all'esordio in Champions contro il Real Madrid dei grandi ex Mourinho e Dumfries. Non sarà a Madrid Federico Dimarco: l'esterno nerazzurro ha svolto il lavoro in gruppo e le sue condizioni non preoccupano, ma la decisione finale è stata quella di lasciarlo ad Appiano per recuperare al meglio e non correre rischi, anche perché sarebbe stato comunque difficile vederlo in campo dal primo minuto al Bernabeu. Un'assenza pesante per Chivu ma al tempo stesso una buona notizia per l'allenatore sull'infortunio del terzino, che come è detto non è grave e gli consentirà di essere in campo già dalla prossima partita di campionato.

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