Ai microfoni di Sky prima della partita, il presidente Beppe Marotta: "Abbiamo l'obbligo di dare il massimo, e un diritto, quello di sognare. Ogni tanto si realizza... ". Sulla questione Lautaro, che in estate il Barcellona aveva provato a tentare: "Il suo comportamento è stato esemplare, ha evitato ogni tipo di negoziazione con il Barcellona. Ma non esistevano proprio le condizioni, lui rappresenta presente e futuro dell'Inter". Sul Real Madrid: "Il Real è da tempo la squadra più forte al mondo, anche come fatturato. Viaggia dal miliardo in su ed è un gap che il calcio italiano ha. Dobbiamo essere creativi per sopperire e in Italia l'Inter ci sta riuscendo bene. Manca la ciliegina, che è lo stadio. Dumfries l'ho visto emozionato nel rivedere i suoi ex compagni ma sono contento per lui. Mourinho è la storia dell'Inter, in questo stadio si è vissuta una serata indimenticabile, un insegnamento anche per noi"