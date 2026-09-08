Real Madrid-Inter, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
La Champions dell'Inter inizia al Bernabeu contro il Real dell'ex Mourinho. Chivu sceglie Pavard in difesa, con Bisseck centrale. In attacco Thuram accanto a Lautaro, a centrocampo c'è Jones, con Calhanoglu che torna dal 1'. Senza Dimarco infortunato, a sinistra gioca Carlos Augusto; a destra Diouf. Nel Real c'è Alexander-Arnold a centrocampo: Bellingham confermato sulla trequarti dietro a Mbappè. In difesa l'ex Dumfries. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Alexander-Arnold, Valverde; Diaz, Bellingham, Vinicius; Mbappé. All. Mourinho
INTER (3-5-2): Josep Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Jones, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu
in evidenza
Dumfries e tutti i doppi ex di Real-Inter
Questa estate Dumfries ha chiuso la sua esperienza nerazzurra dopo 207 presenze, 27 gol e 28 assist, conquistando 8 trofei. In cinque stagioni è diventato uno dei punti di riferimento sulla fascia destra. Il Real Madrid ha pagato la clausola rescissoria da 20 milioni di euro e l'olandese ha firmato con i Blancos fino al 30 giugno 2030
Real Madrid-Inter, non solo Dumfries: quante stelle tra i doppi ex delle due squadreVai al contenuto
Chivu spiega le scelte in difesa: "Serve velocità"
Così l'allenatore dell'Inter a Sky a mezz'ora dal via. "Non abbiamo niente da dimostrare ma questa è la partita perfetta per misurarsi ad altissimo livello". Sulle scelte in difesa: "Nelle mie scelte incidono tanti fattori, oggi la velocità è stato uno di questi: saper difendere tanto spazio alle spalle contro giocatori veloci come Vinicius e Mbappé"
Marotta a Sky: "Mou un insegnamento anche per noi"
Ai microfoni di Sky prima della partita, il presidente Beppe Marotta: "Abbiamo l'obbligo di dare il massimo, e un diritto, quello di sognare. Ogni tanto si realizza... ". Sulla questione Lautaro, che in estate il Barcellona aveva provato a tentare: "Il suo comportamento è stato esemplare, ha evitato ogni tipo di negoziazione con il Barcellona. Ma non esistevano proprio le condizioni, lui rappresenta presente e futuro dell'Inter". Sul Real Madrid: "Il Real è da tempo la squadra più forte al mondo, anche come fatturato. Viaggia dal miliardo in su ed è un gap che il calcio italiano ha. Dobbiamo essere creativi per sopperire e in Italia l'Inter ci sta riuscendo bene. Manca la ciliegina, che è lo stadio. Dumfries l'ho visto emozionato nel rivedere i suoi ex compagni ma sono contento per lui. Mourinho è la storia dell'Inter, in questo stadio si è vissuta una serata indimenticabile, un insegnamento anche per noi"
Rinnovo Dimarco, oggi un incontro preliminare
Oggi al Bernabeu non ci sarà Dimarco, ma stamattina c'è stato un primo incontro tra l'agente del giocatore e il ds Baccin, stasera alla prima "uscita" nel suo nuovo ruolo. Due chiacchiere per darsi appuntamento e iniziare a parlare in maniera più approfondita del rinnovo di Dimarco
Sono uscite le nominations per il Pallone d'Oro
Intanto, proprio oggi, gli organizzatori del Pallone d'Oro hanno svelato i candidati ai premi per l'edizione 2026. Tra questi c'è anche Lautaro Martinez dell'Inter, l'unico della Serie A
Pallone d'Oro 2026, le nominations: c'è Lautaro Martinez dell'InterVai al contenuto
La variabile afa al Bernabeu
Al Bernabeu si gioca con il tetto chiuso, che non è stato aperto. Ciò significa molto più caldo e grande umidità. L'afa può essere dunque una variabile
Real Madrid: le scelte di Mourinho
Mourinho piazza Alexander-Arnold sulla mediana (ruolo che ha già ricoperto anche con Klopp) e lascia Bellingham sulla trequarti. Fuori Diomande. In difesa Dumfries sulla destra
- REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Alexander-Arnold, Valverde; Diaz, Bellingham, Vinicius; Mbappé. All. Mourinho
Inter: le scelte di Chivu
Due grandi novità per l'Inter. Chivu lascia in panchina Luis Henrique e si affida sulla destra a Diouf, mentre in difesa Pavard prende il posto di Akanji, con Bisseck che si sposta al centro. Thuram affianca Lautaro in attacco, a centrocampo (dove torna Calhanoglu dal 1') c'è anche Jones
- INTER (3-5-2): Josep Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Jones, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu
Mbappé amico di Thuram, ma "tifoso" del Milan
Il fuoriclasse francese del Real ha parlato in esclusiva a Sky Sport: "Sono a un gol dal quinto posto tra i marcatori all-time in Champions, ma io penso al primo posto di Cristiano Ronaldo"
Le parole di Mourinho in conferenza stampa
"L'Inter è una grandissima squadra, ormai può giocare a occhi chiusi: spero di rivederli più avanti", ha detto l'amatissimo ex. E su Chivu: "Ha la passione giusta per fare l'allenatore"
Mourinho: 'Bernabeu sarà sempre ' quello stadio'. Spero di ritrovare l'Inter più avanti'Vai al contenuto
Cosa dice invece il Supercomputer di Opta?
Come ogni anno, il Supercomputer Opta ha elaborato le proprie previsioni, indicando l'Arsenal come principale favorita. Il Paris Saint-Germain, vincitore delle ultime due edizioni, è fuori dal podio, mentre l'Inter è l'unica squadra italiana in top 10. Ecco come funziona il supercomputer e tutte le percentuali di vittoria
Chi vincerà la Champions League 2026-2027 secondo il Supercomputer OptaVai al contenuto
I pronostici dei talent di Sky
La squadra dei talent di Sky ha provato a fare i pronostici sulla Champions League. Tra conferme, possibili sorprese e qualche scelta meno scontata: c'è chi punta sulla continuità dei campioni in carica del Psg, chi guarda con attenzione alle big spagnole e chi punta sull'ironia...
Come andranno le italiane secondo il "Club"
Per Marocchi "Tutte devono arrivare almeno ai playoff". Costacurta: "L’Inter è forte ma, secondo me, ce ne sono 5 o 6 più forti". Bergomi avvisa i nerazzurri: "Il Real ha i giocatori più pericolosi per come è strutturata la squadra di Chivu". Marchegiani punta su Como e Roma: "Possono essere le sorprese"
Come seguire Real-Inter su Sky
Pre e post partita in studio con commenti, analisi e interviste. Dalle 21 la diretta con telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Da mezzanotte apputamento con l'approfondimento di After Party Show
Dove vedere Real Madrid-InterVai al contenuto
Il Real Madrid ha vinto tutte le quattro sfide di Champions League disputate contro l'Inter in questo secolo; nel dettaglio, quella dei Blancos è la squadra che i nerazzurri hanno affrontato più volte nelle grandi competizioni europee in questo secolo senza mai vincere.
L'Inter ha perso e non ha trovato il gol in ciascuna delle ultime tre partite di Champions League contro il Real Madrid. Soltanto contro il Barcellona, tra il 2003 e il 2009, i nerazzurri sono rimasti a secco di marcature per quattro incontri consecutivi in Coppa dei Campioni/Champions League contro una singola avversaria.
Il tecnico del Real Madrid, José Mourinho, affronterà la sua ex squadra, l'Inter, con cui ha vinto la Champions League nel 2010 proprio al Bernabéu (2-0 contro il Bayern Monaco); l'attuale allenatore dei nerazzurri, Christian Chivu, faceva parte dell'XI titolare di Mourinho in quella finale.
L'Inter ha perso cinque delle ultime sei partite (1 vittoria) di Champions League nella stagione 2025/26: tante sconfitte quante i nerazzurri ne avevano subite nelle precedenti 39 gare (25 vittorie, 9 pareggi) messe assieme nella competizione.
José Mourinho è tornato sulla panchina del Real Madrid quest'estate; il portoghese conta il quinto maggior numero di partite nella storia della Champions League dal 1992/93: 160, delle quali 36 alla guida del Real Madrid tra il 2010 e il 2013, vincendone 24 (il 66.7%); soltanto Carlo Ancelotti vanta una percentuale di successi superiore (68.8%) con il club tra gli allenatori con almeno 10 panchine all'attivo in Champions League.
Sotto la gestione di José Mourinho, il Real Madrid ha segnato nel 97% delle partite di Champions League (35 su 36): si tratta della percentuale più alta per qualsiasi squadra con almeno 20 match disputati sotto la guida di un singolo allenatore nella competizione.
Se Kylian Mbappé dovesse segnare in questa partita raggiungerebbe Raúl (71 reti) al quinto posto della classifica dei migliori marcatori nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League. Il francese ha realizzato finora 70 gol in 98 partite nel torneo, di cui 22 in 25 gare giocate con la maglia del Real Madrid.
Nelle ultime cinque stagioni, i due giocatori che hanno partecipato a più gol in Champions League sono il duo del Real Madrid composto da Kylian Mbappé (43 reti, nove assist) e Vinícius Júnior (30 centri, 22 passaggi vincenti); i 22 assist del brasiliano sono otto in più rispetto a quelli serviti da qualsiasi altro giocatore a partire dal 2021/22.
Tra i centrocampisti con almeno 300 minuti giocati in Champions League nella stagione 2025/26, Rodri è stato l'unico a registrare una media di 'line-breaking passes' nella trequarti avversaria (13.2) per 90 minuti superiore a quella di Hakan Çalhanoglu dell'Inter (9.3).
L'Inter conta ora tre giocatori inglesi in rosa: John Stones, Djed Spence e Curtis Jones. Solo una volta in precedenza una squadra non britannica ha schierato tre inglesi nell'XI titolare in una partita di Champions League: il Milan, con Tomori, Loftus-Cheek e Abraham nell'ottobre 2024 contro il Bayer Leverkusen.
Come seguire tutta la Champions su Sky
Inizia una nuova stagione di Champions League tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Madrid del 5 giugno 2027. Quattro italiane in campo, Inter, Napoli, Roma e Como, pronte a esordire nella "League Phase". Tra martedì 8 e giovedì 10 settembre, la prima giornata della massima competizione europea per club sarà su tre giorni, con 17 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol.
Il calendario e gli orari di Champions LeagueVai al contenuto
Riecco la Champions. Ed è subito Real-Inter!
Riparte la Champions League ,con l'Inter prima squadra italiana impegnata in un match dal fascino e dalle emozioni particolari. Al Bernabeu i nerazzurri affrontano il Real Madrid dell'ex indimenticato José Mourinho che con Chivu-giocatore ha firmato il Triplete del 2010. Diretta alle 21 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW