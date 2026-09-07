Il Real Madrid inaugura la nuova stagione di Champions League in casa contro l'Inter. Occhi puntati su Josè Mourinho, che torna ad affrontare i nerazzurri per la prima volta in Europa nello stadio dove ha alzato la coppa nel 2010, ma anche su Kylian Mbappé, capocannoniere della scorsa edizione con 13 gol. "Essere l’attaccante del Real Madrid in Champions League è una responsabilità e un piacere: giocare qui è sempre stato il mio sogno. Bisogna godersi il momento perché siamo umani e amiamo il calcio", ha commentato l'attaccante francese in esclusiva a Sky Sport. "Quando ho visto il sorteggio ho pensato solo a Marcus (Thuram). Siamo amici da tanti anni, abbiamo scherzato e chiacchierato, non ho pensato molto all'Inter. È una partita importante per tutti e in campo non ci sono amici. Lautaro Martinez è un grande giocatore, spero non lo dimostri domani. È comunque bello giocare contro attaccanti che fanno la differenza". Ma, restando a Milano, il suo cuore batte per un'altra squadra: "Mi piaceva il Milan da bambino, preferisco il Milan".