Mbappé: "Con Thuram siamo amici, Lautaro gran giocatore. Ma preferisco il Milan". VIDEOChampions League
Il fuoriclasse francese si racconta in esclusiva a Sky Sport alla vigilia di Real Madrid-Inter: "Essere l'attaccante di questo club è una responsabilità e un privilegio: è sempre stato il mio sogno. A un gol dal quinto posto marcatori all-time in Champions? Io penso al primo di Cristiano, anche se c'è ancora tanta strada da fare". Guarda il VIDEO. Il match sarà in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
Il Real Madrid inaugura la nuova stagione di Champions League in casa contro l'Inter. Occhi puntati su Josè Mourinho, che torna ad affrontare i nerazzurri per la prima volta in Europa nello stadio dove ha alzato la coppa nel 2010, ma anche su Kylian Mbappé, capocannoniere della scorsa edizione con 13 gol. "Essere l’attaccante del Real Madrid in Champions League è una responsabilità e un piacere: giocare qui è sempre stato il mio sogno. Bisogna godersi il momento perché siamo umani e amiamo il calcio", ha commentato l'attaccante francese in esclusiva a Sky Sport. "Quando ho visto il sorteggio ho pensato solo a Marcus (Thuram). Siamo amici da tanti anni, abbiamo scherzato e chiacchierato, non ho pensato molto all'Inter. È una partita importante per tutti e in campo non ci sono amici. Lautaro Martinez è un grande giocatore, spero non lo dimostri domani. È comunque bello giocare contro attaccanti che fanno la differenza". Ma, restando a Milano, il suo cuore batte per un'altra squadra: "Mi piaceva il Milan da bambino, preferisco il Milan".
"È un privilegio essere allenato da Mourinho"
Mbappé commenta poi il suo nuovo allenatore: "È un privilegio essere allenato da Mourinho. È uno degli allenatori più importanti degli ultimi anni: ha grandissima esperienza, sa come vincere e ha vinto ovunque. È un vero piacere imparare da lui". Con 70 gol, il fuoriclasse francese è a una sola rete dal quinto posto nella classifica marcatori all-time in Champions League, occupato da un'altra leggenda 'blanca' come Raul: "Penso al primo posto. Ogni volta che faccio gol mi avvicino alla storia, però penso più alla partita: sono felice se segno perché significa che abbiamo vinto, ma la mia priorità è aiutare la squadra". E, restando tra bomber del Real, il primato appartiene a Cristiano Ronaldo con 141 gol: "C'è ancora tanta strada da fare (ride)".