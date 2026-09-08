I tifosi sono al centro del progetto del Como. E' quello che si evince dall'iniziativa del presidente del Como Mirwan Suwarso che ha comunicato di aver rinunciato ai posti in tribuna, in occasione della partita di Champions League contro il Lipsia, per far spazio ai tifosi più anziani. Nel comunicato diffuso sui canali social si legge infatti: "Lo stadio è tutto esaurito. Con la capienza ridotta e il numero limitato di biglietti a disposizione, purtroppo non possiamo accogliere tutti coloro che avrebbero voluto esserci. Tuttavia, alcuni dirigenti del club ed io abbiamo deciso di rinunciare ai nostri posti per questa partita. Vogliamo che siano assegnati ai tifosi che hanno aspettato più a lungo: i sostenitori nati nel 1950 o prima, che hanno seguito il Como in ogni categoria e in ogni epoca. Se conoscete un tifoso del Como di lunga data, nato nel 1950 o prima, che merita di essere allo stadio giovedì scriveteci a community@comofootball.com. Saremo onorati di cedergli il posto".