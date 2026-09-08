Champions League, minuto di silenzio per le vittime delle alluvioni in Nepal

Prima di tutte le partite di Champions League di questa settimana verrà osservato un minuto di silenzio e verrà esposto uno striscione in segno di solidarietà e sostegno per le vittime delle alluvioni in Nepal. Lo striscione recherà il messaggio "Non sei solo, Nepal". Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha dichiarato: "La famiglia del calcio europeo si unirà prima delle partite di questa settimana per esprimere le più sentite condoglianze e il proprio sostegno al popolo del Nepal. Auguriamo loro forza e resilienza mentre continuano a riprendersi da questa tragedia e dalle sue conseguenze". Inter e Real giocheranno con il lutto al braccio.