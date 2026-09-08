Champions League, minuto di silenzio per le vittime delle alluvioni in Nepal

Champions League, minuto di silenzio per le vittime delle alluvioni in Nepall'omaggio
Il calcio europeo renderà omaggio alle vittime delle inondazioni improvvise che hanno devastato il Nepal il 26 agosto. Inter e Real Madrid giocheranno con il lutto al braccio
Prima di tutte le partite di Champions League di questa settimana verrà osservato un minuto di silenzio e verrà esposto uno striscione in segno di solidarietà e sostegno per le vittime delle alluvioni in Nepal. Lo striscione recherà il messaggio "Non sei solo, Nepal". Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha dichiarato: "La famiglia del calcio europeo si unirà prima delle partite di questa settimana per esprimere le più sentite condoglianze e il proprio sostegno al popolo del Nepal. Auguriamo loro forza e resilienza mentre continuano a riprendersi da questa tragedia e dalle sue conseguenze". Inter e Real giocheranno con il lutto al braccio.