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Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi

guida tv

Oggi, martedì 8 settembre, inizia la stagione della Champions League. Su Sky e in streaming su NOW tutti gli appuntamenti del martedì. Alle 21.00 Inter-Real Madrid in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, e in streaming su NOW. Studi pre e postpartita affidati a Sky Calcio Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport.

MOURINHO:"L'INTER PUO' GIOCARE A OCCHI CHIUSI"

Inizia una nuova stagione di Champions League tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Madrid del 5 giugno 2027. Martedì 8 settembre alle 21.00 sarà l’Inter la prima italiana a scendere in campo contro il Real Madrid (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, e in streaming su NOW). Telecronaca di Fabio Caressa con il commento di Beppe Bergomi. I collegamenti dai campi saranno a cura di Giorgia Cenni, Matteo Barzaghi e Andrea Paventi.

 

Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show. Alle 18.00 Licia Virdis introduce gli anticipi di giornata, mentre alle 20.00 e nel postpartita Federica Masolin sarà in studio insieme a Paolo Condò, e i talent di Sky Sport: Fabio Capello, Zvonimir Boban e Aldo Serena

Champions League, la programmazione della 1^ giornata di League Phase

Martedì 8 settembre

  • alle 18.45: Diretta Gol su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
  • alle 18.45: BRUGES-ASTON VILLA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Gaia Brunelli, Diretta Gol Riccardo Morelli
  • alle 18.45: AEK ATENE-LASK su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Federico Zanon
  • alle 21.00: Diretta Gol su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
  • alle 21.00: REAL MADRID-INTER su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, inviati Giorgia Cenni, Matteo Barzaghi e Andrea Paventi, Diretta Gol Riccardo Gentile
  • alle 21.00: FC PORTO-MANCHESTER UNITED su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Stefano Borghi, inviato Filippo Benincampi Diretta Gol Paolo Ciarravano
  • alle 21.00: BORUSSIA DORTMUND-VILLAREAL su Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Manuel Favia, Diretta Gol Federico Botti
  • alle 21.00: LILLE-REAL BETIS su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Paolo Redi, Diretta Gol Antonio Nucera

Gli studi di Sky Sport

  • dalle 18.00: Sky Calcio Show con Licia Virdis e Paolo Condò
  • dalle 20.00 e dalle 2.00: Sky Calcio Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Zvomir Boban e Aldo Serena
  • dalle 24.00: After Party Show con Mario Giunta, Zvomir Boban, Federico Zancan e Luca Mastrorilli

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