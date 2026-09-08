Oggi, martedì 8 settembre, inizia la stagione della Champions League. Su Sky e in streaming su NOW tutti gli appuntamenti del martedì. Alle 21.00 Inter-Real Madrid in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, e in streaming su NOW. Studi pre e postpartita affidati a Sky Calcio Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport.

Inizia una nuova stagione di Champions League tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Madrid del 5 giugno 2027. Martedì 8 settembre alle 21.00 sarà l’Inter la prima italiana a scendere in campo contro il Real Madrid (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, e in streaming su NOW). Telecronaca di Fabio Caressa con il commento di Beppe Bergomi. I collegamenti dai campi saranno a cura di Giorgia Cenni, Matteo Barzaghi e Andrea Paventi.

Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.